Украинцы могут получить компенсацию за купленные генераторы: как это сделать

У низці українських міст запустили програму часткової компенсації вартості генераторів для багатоповерхових будинків та житлових кооперативів. Найперше таке рішення підтримали у Львові, а згодом там розширили програму і для бізнесу.

Умови компенсації залежать від міста. Наприклад, у Києві можуть повернути 75% від вартості генератора, а у Полтаві та Львові – 50%. Також є певні вимоги до самих генераторів, його купівлі та встановлення.

ЕП дослідила усі програми компенсації великих міст та дізналась як вони працюють.

Компенсація за генератори у Києві

У середині листопада програму часткового відшкодування вартості генераторів затвердили у Києві. Вона передбачає компенсацію електрогенераторів у багатоквартирних будинках 2-х та більше поверхів.

ОСББ та житлово-будівельні кооперативи (ЖБК) столиці можуть повернути до 95% вартості електрогенератора, але не більше 80 тисяч гривень. Важливо: оплачувати генератор має саме юридична особа.

Вимоги до електрогенератора:

для будинків, де є індивідуальний тепловий пункт (ІТП), водяні насоси або ліфти – номінальна потужність від 5 кВт;

для будинків без ліфтів та ІТП – номінальна потужність від 2 кВт.

Для отримання часткової компенсації необхідно заповнити заяву та подати пакет документів до районних держадміністрацій.

Шаблон для написання такої заяви:

Що треба додати до заяви:

копію чека;

копію технічних характеристик генератора та його серійного номера;

копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

документ, що підтверджує повноваження юридичної особи.

Якщо якогось документу не вистачатиме, заявника не допустять до участі у програмі.

Далі ця заявка подається на розгляд спеціальній комісії, до якої входять уповноважені працівники райадміністрації, департаменту житлово-комунальної інфраструктури, працівник ДТЕК та представник департаменту фінансів.

Ця комісія формує та затверджує перелік учасників, які відповідають вимогам, та передає протокол головному розпоряднику коштів.

Головний розпорядник готує зведений перелік учасників програми та проєкт розпорядження голови КМДА про розподіл часткової компенсації учасникам.

Компенсація генераторів у Львові

У Львові ОСББ, керуючі компанії та інші виконавці житлових послуг будинків можуть розраховувати на компенсацію 50% від вартості генератора. Але є нюанс – сума відшкодування не може перевищувати 30 тис. грн.

Також є вимоги до електрогенератора – його номінальна потужність має бути від 3 кВт. А у будинку має бути більше трьох поверхів.

"Основна умова – генератор вже має бути придбаний та оплачений, і вже має бути в наявності. Ми не будемо відшкодовувати кошти, якщо генератора ще немає або він десь їде. У решті випадків – намагаємося врегульовувати питання. Наприклад, якщо людина не додала якийсь документ – це можна зробити в процесі. Це не проблема", – розповів ЕП директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександр Одинець.

Щоб стати учасником програми, спочатку треба оплатити купівлю генератора через банк. Далі, для отримання компенсації, через ЦНАП або сервіс електронних звернень треба подати відповідну заявку.

Які документи треба додати:

копії платіжних документів;

копії документів з технічними характеристиками генератора та серійним номером;

копію витягу з ЄДР особи, яка забезпечує утримання будинку;

документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном.

Далі відбувається схожа процедура, як і у Києві – комісія розглядає звернення, формує та затверджує перелік учасників та передає протокол головним розпорядникам коштів (районним адміністраціям).

Розглянути заяву та ухвалити рішення мають протягом 10 днів. Сама програма діятиме до завершення воєнного стану.

Одинець зазначив, що співвласники багатоквартирних будинків уже подали 45 заявок на компенсацію, з яких близько 20 опрацювали і подали на оплату, кошти мають поступити людям найближчими днями. Жодної відмови наразі не було.

Яка програма компенсації доступна для бізнесу

У кінці листопада Львівська міська рада запустила подібну програму і для бізнесу. Вона доступна для підприємців з ресторанної сфери та роздрібної торгівлі продуктами харчування (крім алкоголю та тютюну).

Компенсувати зможуть так само 50% від вартості генератора, проте максимальну суму вже підвищили до 80 тис. грн.

"Тут зійшлися інтереси і бізнесу, і міста. У Львові є сформована мережа пунктів обігріву і пул закладів, де постійно є напруга та де можна підзарядити гаджети, попрацювати тощо. Власне, для того, щоб ще більше розширити мережу цих пунктів та підтримати бізнес, і розробили цю програму. Основна умова – щоб в закладах, яким місто відшкодувало вартість генераторів, був доступ широкого кола мешканців", – каже Олександр Одинець.

Процедуру обіцяють зробити простою – підприємці подаватимуть заяви та пакет документів до ЦНАП, а експертна комісія швидко їх розглядатиме та ухвалюватиме рішення. Після цього ухвалу винесуть на розгляд сесії міськради.

Вимоги до електрогенератора такі самі – номінальна потужність має бути від 3 кВт включно. До того ж, відшкодування поширюються на всі генератори, які закупили після 24 лютого.

До заяви, крім усіх інших документів, треба додати також фотодоказ встановлення електрогенератора.

Компенсація генераторів у Луцьку

Луцькі ОСББ, житлово-будівельні кооперативи та управителі багатоквартирних будинків також можуть подати заявки на відшкодування вартості генератора. Компенсація передбачена у розмірі 50%, але не більше 40 тис. грн на один багатоквартирний будинок.

Автор програми Роман Бондарук уточнив, що генератор обов’язково треба купити саме в українського продавця.

Для компенсації ОСББ та ЖБК мають подати до департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради такий пакет документів:

заявка на часткове відшкодування вартості;

завірена копія витягу з ЄДР;

копія протоколу співвласників багатоквартирного будинку про рішення закупити генератори;

завірена копія видаткової накладної.

Після всіх необхідних процедур кошти надійдуть на банківський рахунок ОСББ чи ЖБК.

Зразок заяви можна знайти тут – у додатку до рішення. У заяві треба вказати дані відповідальної людини, номер IBAN, адресу, де встановили генератор, його вартість та вид.

Відшкодовуватимуть генератори за рахунок коштів місцевого бюджету, на це передбачили 7 млн грн.

Умови компенсації в Борисполі

У Борисполі розмір компенсації залежить від ціни генератора. Для генераторів вартістю до 80 тис грн вона становить 50% від ціни, для дорожчих сума становитиме 40 тис грн.

Для того, щоб отримати часткову компенсацію, представники ОСББ та управляючих компаній можуть звернутися до управління ЖКГ. У ЦНАП треба подати заяву і такі документи:

копію чека;

копії документів про технічні характеристики генератора;

копію витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб на компанію, яка забезпечує утримання будинку (ОСББ чи управляючу компанію);

документ, що підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном;

реквізити банківського рахунку заявника.

Усього на відшкодування планують витратити 3 млн грн. Із них 1 млн грн уже виділили, ще 2 млн закладуть у бюджет наступного року.

Компенсація за генератори у Чернівцях

Чернівецька міська рада вирішила частково компенсувати вартість генераторів для ОСББ, ОСН та управлінських компаній, на балансі яких перебувають багатоквартирні будинки. Отримати компенсацію можна в розрахунку один генератор на 36 квартир.

Програма передбачає компенсацію 80% вартості генератора, але не більше 60 тис. грн. Подати заявку на компенсацію можуть всі, хто придбав генератор після 24 лютого.

Що для цього потрібно:

організувати збори співвласників багатоквартирного будинку;

зробити протокол зборів, описати намір придбати генератор (важливо зафіксувати суму дольової участі);

купити генератор, зберегти чек та техдокументи, у яких зазначено характеристики та серійний номер;

подати заяву через ЦНАП на часткову компенсацію вартості.

До заяви треба додати копію витягу з ЄДР, а також документ, що підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном. Приклад заяви можна завантажити тут.

Загалом на програму заклали 10 млн грн бюджетних коштів, 5 з яких буде вже з наступного року.

Які ще міста компенсують вартість генераторів

У Сумах мешканцям багатоквартирних будинків теж вирішили компенсувати 50% від вартості генераторів, але не більше 50 тис. грн.

Генератори повинні бути потужністю від 3 кВт та призначені для будинків трьох і більше поверхів. Також до програми можуть доєднатися мешканці двоповерхових будинків, якщо вони збудовані до 1993 року.

В Умані ОСББ, ЖБК та обслуговувальні кооперативи можуть отримати 50% вартості від генератора, але не більш 20 тис. грн. Номінальна потужність електрогенератора має бути від 3 кВт.

Мешканці багатоквартирних будинків в Рівному зможуть купити декілька генераторів та отримати часткову компенсацію за це з міського бюджету – 70% від суми, але не більше 45 тис. грн.

Номінальна потужність генератора має бути 4 кВт.

У Тернополі міська рада компенсуватиме 50% вартості генераторів для ОСББ або управителів будинків, але за умови розрахунку не менше 2 кВт на одну квартиру, а в будинку повинно бути не менше 10 квартир.

Для участі у програмі голови ОСББ або управителі будинку мають звернутися з заявою до управління ЖКГ та погодити технічні характеристики генератора.

У Полтаві вирішили компенсувати 50% вартості електрогенераторів, але не більше 80 тис. грн. Претендувати на компенсацію можуть і ті будинки, які вже придбали генератор. Для цього вони повинні надати відповідні документи, де вказано, що обладнання придбала саме юридична особа.

Вимоги до електрогенератора: для будинків, де встановлено ІТП, водяні насоси або є ліфти – номінальна потужність від 5 кВт, для будинків без ліфтів та ІТП – номінальна потужність від 2 кВт.

Трохи згодом міська рада анонсувала програму часткового відшкодування і для підтримки підприємств. Якщо її затвердять, умови для бізнесу будуть аналогічні.

Також програму з відшкодування частини вартості генераторів підтримала Кременчуцька міська рада. На генератори потужністю від 3 КВт відшкодовують 50% вартості, але не більше 30 тис. грн.

В Одесі планують компенсувати до 70% витрат на покупку генератора, але не більше 100 тис. грн для одного будинку. Однак, як зазначили депутати, програму треба доопрацювати, адже компенсація не стосується будинків, де немає ОСББ.

Загалом на такі відшкодування з цьогорічного бюджету виділять 5 млн грн, а з наступного планують виділити 30 млн.

Перевірити, чи запрацювала вже програма в інших містах, можна на сайтах міських рад, де й мають бути оприлюднені такі умови.

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