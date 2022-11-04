Міськрада Львова компенсуватиме мешканцям багатоповерхівок 50% вартості генераторів
Міська влада Львова повертатиме ОСББ, керуючим компаніям та іншим виконавцям житлових послуг будинків 50% від вартості генераторів.
Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook.
"Деякі ОСББ у Львові вже придбали генератори і використали їх в роботі, коли не було світла. Ми хочемо, аби до критичних ситуацій були готові всі. Розуміємо, що для багатьох будинків придбати генератор є складно. Допоможемо", – написав він.
Тому міська рада прийняла окрему Програму часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади під час підготовки опалювального сезону 2022-2023 років.
Згідно з нею відшкодовуватимуть 50% коштів від ціни генератора, але не більше 30 тис. грн. Номінальна потужність має становити від 3 кВт.
На відшкодування можуть розраховувати ОСББ, керуючі компанії, виконавці житлових послуг будинків, а також житлово-будівельні кооперативи Львова.
"Ви купуєте генератор, подаєте документи через ЦНАП або сервіс електронних звернень, а районна адміністрація поверне частину коштів", – зазначив Садовий.
У пресслужбі ЛМР пояснили: щоб стати учасником Програми, мешканці спільно з балансоутримувачем будинку – це ОСББ, управляючі компанії, виконавці житлових послуг будинків, а також ЖБК, спочатку мають оплатити купівлю електрогенератора через банк.
Далі, для отримання компенсації, подають через ЦНАП або сервіс електронних звернень на розгляд комісії пакет документів:
- заяву встановленого зразка на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенератора;
- копії платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання електрогенератора та здійснення оплати за наданий товар);
- копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера електрогенератора (або інше заводське маркування);
- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців юридичної особи, яка забезпечує утримання будинку;
- документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном (копія договору чи витяг з протоколу).
Створена для цього комісія розгляне звернення, сформує та затвердить перелік учасників, які відповідають вимогам Програми, та скероує протокол головним розпорядникам коштів – районним адміністраціям.
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Нагадуємо:
У Податковому комітеті Верховної Ради розробляється пакет заходів для підтримки промисловості, зокрема пропонують дозволити ввозити електрогенератори для власних потреб без сплати імпортного ПДВ.