У Львові компенсуватимуть бізнесу 50% вартості генераторів: які умови

Виконавчий комітет Львівської міської ради 29 листопада ухвалив рішення про часткову компенсацію підприємцям ресторанної сфери та роздрібної торгівлі продуктами харчування вартості електрогенераторів для своєї роботи.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Так, передбачено впровадження ваучера на енергозабезпечення, яким зможуть скористатись львівські підприємці ресторанної сфери та роздрібної торгівлі продуктами харчування.

"Це означає, що бізнес зможе отримати допомогу від міста у розмірі до 80 тис грн на закупівлю електрогенераторів для своєї роботи", - пояснили у міськраді.

"Для підтримки малого та середнього бізнесу ми пропонуємо впровадити ваучер на енергозабезпечення, який надаватиметься на часткову компенсацію підприємцям закупівлі електрогенераторів, зокрема тим, які здійснюють діяльність у закладах ресторанного господарства та закладах роздрібної торгівлі продуктами харчування, окрім алкоголю та тютюну.

Цей ваучер передбачає відшкодування 50% вартості, але щоб сума не перебільшувала 80 тис грн. Процедура буде простою - підприємці подаватимуть заяви та пакет документів до ЦНАП, а експертна комісія швидко їх розглядатиме та прийматиме рішення", - зазначила директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

Після схвалення рішення виконкомом відповідну ухвалу винесуть на розгляд сесії міськради.

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"Сьогодні ми даємо старт процесу. 6 грудня на засіданні сесії Львівської міської ради ми розглядатимемо відповідну ухвалу, але важливо, щоб бізнес вже включався у роботу.

Частина підприємців зараз працюють та мають генератори, але частина не функціонує, тому що немає електрики. Насправді ми можемо цим рішенням запустити сотні пунктів обігріву - пунктів незламності - де можна зарядити телефон, отримати гарячу воду, скористатись вбиральнею тощо.

Ті підприємці, які подаватимуть заявки на отримання фінансової допомоги від міста, мають обов’язково впускати відвідувачів.

Наша задача - збільшити кількість точок, які будуть працювати в умовах повної відсутності теплопостачання та електропостачання", - заявив мер Львова Андрій Садовий.

Відшкодування поширюються на пристрої, які були закуплені після 24 лютого 2022 року. Вимоги до електрогенератора - номінальна потужність від 3 кВт включно.

Для отримання ваучера заявники мають подати через Центр надання адміністративних послуг Львова або сервіс електронних звернень на розгляд експертної комісії пакет документів, який містить:

заяву на отримання ваучера з енергозабезпечення на часткову компенсацію вартості закупівлі електрогенератора (додаток 3 до цього Положення);

копії платіжних документів (первинні документи, які підтверджують факт отримання електрогенератора та здійснення оплати за наданий товар);

копії документів із зазначенням технічних характеристик та серійного номера (або інше заводське маркування) електрогенератора;

копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

фотофіксацію електрогенератора.

У Львові вже діє програма часткової компенсації вартості закупівлі електрогенераторів для забезпечення потреб співвласників багатоквартирних будинків Львівської міської територіальної громади.

Економічна правда