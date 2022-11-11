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Влада Києва компенсовуватиме ОСББ та кооперативам 75% вартості генераторів

П'ятниця, 11 листопада 2022, 13:20 - Анастасія Жарикова
 
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У Києві затвердили програму часткового відшкодування вартості електрогенераторів та інших незалежних приладів альтернативного живлення ОСББ та житлово-будівельним кооперативам столиці відшкодовуватимуть 75% витрат.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради.

Рішення було прийнято у четвер, 10 листопада, на пленарному засіданні. Його підтримав 71 депутат.

Депутатка КМР Лілія Машинна розповіла, що проєкт рішення підготували з метою компенсації об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків коштів на купівлю генераторів на випадок відключень електроенергії. 

"У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні було розроблено міську цільову програму задля забезпечення ОСББ незалежними приладами альтернативного живлення електроенергії, а також зниження фінансового навантаження на співвласників будинків. Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків зможуть купувати генератори для власних потреб, а місто буде компенсувати 75% витрат", – зазначила вона.

Для отримання такої компенсації необхідно заповнити заяву та подати пакет документів до районних у місті Києві державних адміністрацій.

Також у КМР поділились шаблоном для написання такої заяви:

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КМР

Нагадуємо:

Міська влада Львова повертатиме ОСББ, керуючим компаніям та іншим виконавцям житлових послуг будинків 50% від вартості генераторів.

Київ електроенергія
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