Всі розділи
Укр / Рус

Тепер зв'язок буде більш надійним: в Україні запустили внутрішній роумінг, як працює

Понеділок, 7 березня 2022, 18:50

Найбільші мобільні оператори України разом з урядом запускають послугу національного роумінгу, який дозволить перемикатися між мережами в разі проблем зі зв’язком.

Про це повідомили компанії в спільному пресрелізі.

Національний роумінг дозволить абонентам перемикатися на мережі інших операторів, якщо немає можливості використовувати сигнал свого мобільного оператора. Така можливість з’явиться 7 березня.

Послугу спільно запустили "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell разом з Мінцифри, Держспецзв’язку, Нацкомісією з комунікацій та Асоціацією операторів зв'язку.

Перш за все, роумінг буде підключений в зоні активних бойових дій (Харківська, Херсонська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська області), далі – в Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях і згодом – на всій території України.

"При зникненні зв’язку одного оператора абонент зможе підключати вручну зв'язок іншого оператора", – пояснюють оператори.

Задля надійного функціонування мережі оператори технічно реалізовуватимуть можливість користуватися національним роумінгом поступово. Спочатку національний роумінг буде підключений для абонентів контрактної форми обслуговування, а протягом трьох наступних днів буде підключена решта абонентів.

Як підключитися

  1. Відключити в телефоні автовибір мережі.

Для Android: налаштування – мобільна мережа (підключення) – оператор.

Для iOS: параметри – стільникові дані – вибір мережі.

  1. Знайти й вибрати доступну мережу вручну: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL.
  2. Якщо зареєструватися не вдалося, треба спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.
  3. Перевірити можливість проходження дзвінка, смс.

Що треба знати

  • Назва мережі може змінитися на ту, покриття якої використовується.
  • Національний роумінг не потребує додаткової плати від абонентів.
  • Тарифікація дзвінків та смс відбувається згідно з умовами тарифного плану вашого оператора.
  • Якщо не вдалося підключитися до мережі іншого оператора, спробуйте перезавантажити телефон.
  • Раз на день треба намагатися повернутися до мережі свого оператора – вручну або увімкнувши автовибір мережі.

Оператори зауважують, що підключення національного роумінгу передбачає значне навантаження на мережі, що може впливати на якість роботи деяких послуг.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

мобільний зв'язок

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Чому мобільного зв’язку в селах можна було чекати роками та до чого тут земля? 18 лютого 2022, 10:52
єБабуся та єДідусь: кому дадуть безкоштовні смартфони і хто заплатить за атракціон небаченої щедрості 10 лютого 2022, 09:30
Блекаут, відключення мобільного зв'язку та інтернету: чи можливо це та як діяти 27 січня 2022, 17:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті