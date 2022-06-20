Окупанти почали звозити російські товари в херсонський Епіцентр, який захопили у червні

Російські окупанти почали звозити свої товари в Епіцентр у тимчасово окупованому Херсоні – 1 червня вони захопили торговельний центр.

Про це повідомило кремлівське ЗМІ ТАСС, пресслужба Епіцентру в коментарі ЕП.

Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що окупанти почали звозити товари з РФ в магазини української мережі Епіцентр, які розташовані в тимчасово окупованому Херсоні. Там кажуть, що нібито приймають розрахунок гривнями та російськими рублями.

Декількома днями раніше окупаційна "влада" міста повідомила, що "приняла на баланс" гіпермаркет, і що він нібито знаходиться на "державному фінансування Росії".

У пресслужбі Епіцентру заявили, що 1 червня у приміщення торговельного центру Епіцентр та гіпермаркету Нова лінія у Херсоні "зайшли озброєні люди, які назвалися представниками окупаційної влади та почали диктувати свої умови роботи".

"Відповідно ми втратили контроль над фінансовою діяльністю торгових об'єктів, управлінням персоналом, експлуатацією та доставкою товарів З моменту окупації Херсону жодних нових поставок товарів в Епіцентр та Нову лінію мережею не здійснювалося", – заявили у мережі. Там додали, що на той момент у магазинах залишалися значні товарні запаси, подальша доля яких мережі не відома.