Укрпошта більше не працюватиме на окупованих територіях Херсонської області

Херсонська дирекція АТ "Укрпошта" припинила діяльність на окупованих територіях Херсонської області.

Про це йдеться у повідомленні Херсонської міської ради.

"На жаль, це правда. Дирекція припиняє свою діяльність на окупованій території Херсонської області. Укрпошта трималася чотири місяці в умовах окупації. Виплачували людям пенсії і соціальні допомоги.

З перших днів окупації ми перестали отримувати грошове підкріплення на виплату пенсій. Збирати гроші за рахунок оплати комунальних і грошових переводів ставало все важче", - заявив представник Херсонської дирекції АТ "Укрпошта".

"На зборах трудового колективу було оголошено про те, що Укрпошта більше не працюватиме на окупованих територіях в Херсонській області.

Відновлення роботи можливе тільки за української влади. Укрпошта відновить обов'язково свою роботу на Херсонщині і виплатить всю заборгованість по пенсіям і соціальним допомогам за весь період окупації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пенсії не скасовуються - вони акамулюються на рахунках в Ощадбанку.

ВІДЕО ДНЯ

Її можна отримати на підконтрольній території в будь-якому відділенні Ощадбанку.

"Тим, хто не зможе отримати пенсію на підконтрольній території, Укрпошта її привезе після деокупації. Весь колектив робив все можливе, щоб пенсіонери отримували пенсію чотири місяці окупації. На жаль зараз це робити стало неможливим", - повідомив представник Укрпошти.

Економічна правда