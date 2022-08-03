Доллар падает на наличном рынке. Что происходит?

В первые дни августа курс гривни в обменниках существенно вырос к доллару и евро, приближаясь к официальному. Что стало причиной такого разворота и продолжится ли укрепление гривни.(укр)

Починаючи з п’ятниці 29 серпня гривня починає відвойовувати втрачені позиції на готівковому ринку. Курс долара вже перетнув психологічно позначку 40 грн. Наразі "зелений" можна придбати за 39,4 грн, а продати за 38,52 грн.

Розворот курсу валют збігся у часі з новаціями Національного банку для небанківського валютного ринку, зокрема щодо заборони показувати курси на табло обмінників.

Та чи це стало ключовим у падінні курсу?

Охолодження ринку

Нова хвиля росту курсу долара на готівковому ринку почалася після того, як 21 липня Національний банк вирішив вперше з 24 лютого підвищити офіційний курс валют – до 36,57 грн за долар.

Своє рішення в Нацбанку пояснили тим, що в українській та світовій економіці відбулися суттєві зміни, через що подальша фіксація курс на рівні 29,25 грн за долар шкодила національним товаровиробникам.

Крім цього, у Нацбанку зрозуміли, що курс 29,25 грн за долар вже не є якорем для очікувань: як населення, так й експортери та імпортери вже давно орієнтувалися на курс, що сформувався на готівковому ринку.

Очікувалося, що рішення підняти офіційний курс до рівня, на якому валютою торгували на готівковому ринку, мало заспокоїти ринок та зменшити обсяги спекуляцій, які виникали через різницю курсів. Проте ці очікування регулятора не справдилися.

"Той курс, який ми бачили в обмінниках після підняття НБУ офіційного курсу, не виглядав адекватним. Це явно була якась спекулятивна і панічна складова. Очевидно, що ринок або не розумів, що робить Нацбанк, або НБУ не дуже добре пояснив свої дії", – вважає керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.

Спекуляції закінчилися аж в останню п’ятницю липня, що й сприяло поступовому зниженню готівкового курсу долара.

"Зміна офіційного курсу спричинила аналогічну реакцію на готівковому ринку та ажіотажний попит. Але буквально за тиждень цей попит став вичерпуватися, а ситуація – стабілізуватися. Зокрема, і за рахунок відкладеної пропозиції валюти, що очікувала перегляду офіційного курсу та зміни курсу і на готівковому ринку", – пояснює старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

Більша пропозиція банків

Вгамувати спекулятивні настрої на ринку вдалося завдяки декільком регуляціям Нацбанку. Перша з них – збільшення пропозиції валюти на готівковому ринку зі сторони банків.

27 липня НБУ дозволив їм збільшити пропозицію валюти, яку вони можуть продавати населенню на готівковому ринку. До цього банки могли продавати готівкових доларів та євро не більше, ніж придбали у населення. З 27 липня цю суму збільшили ще на 50% всієї придбаної банками безготівкової валюти у населення починаючи з 13 квітня.

За підрахунками співрозмовників ЕП у правлінні Національного банку, це збільшило пропозицію готівкової валюти на ринку на близько 375 млн дол. Більша пропозиція впливала, зокрема, на зниження її курсу.

Альтернатива готівковій валюті

Ще одна позитивна новина для курсу гривні від Нацбанку – рішення дозволити банкам продавати населенню безготівкову валюту. Це рішення НБУ ухвалив ще 21 липня, але з того часу лише декілька установ запровадили таку можливість для своїх клієнтів.

Послаблення НБУ дозволяє українцям купити безготівкової валюти на суму до 50 тис грн на місяць за умови, що ці кошти покупець покладе на депозит строком щонайменше 3 місяці без можливості дострокового зняття цих коштів.

Досі найбільші державні банки, які є лідерами на роздрібному ринку, ще не запустили відповідну можливість для своїх клієнтів. 2 серпня проводити безготівкову купівлю валюти стало можливо у Монобанку.

Оскільки наразі однією з головних причин купівлі готівкової валюти населенням є бажання зберігати у ній свої заощадження, то можливість безготівкового поповнення валютних депозитів могла частково знизити попит на валютному ринку, що сприяло падінню курсу.

Обмінники без табло

Попередні регуляції Нацбанку хоч і впливали на попит та пропозицію на готівковому валютному ринку, проте не мали миттєвого ефекту. Курс долара в обмінниках продовжував рости та сягнув вже 42 грн за долар у п’ятницю 29 липня.

Того ж дня Нацбанк опублікував свою останню регуляцію, яка стосувалася заборони банківським обмінникам публікувати курси на табло.

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Крім цього, регулятор також посилив низку інших вимог до таких установ. Зокрема, зобов’язав небанківські обмінники мати обов’язкові системи відеонагляду, посилив вимоги до приміщень, у яких здійснюється купівля-продаж валюти та технічні вимоги до кас, а також посилив контроль за тим, як небанківські обмінники платять податки.

Рішення регулятора стало своєрідною відповіддю обмінникам на їхні намагання заробити гроші на панічних настроях населення та спекулятивному завищенні курсів валют. Посиливши контроль за ринком, НБУ дав сигнал, що не допустить подальшого завищення курсу долара і готовий вживати адміністративних заходів. Сигнал обмінники почули й вже на вихідних почалося зниження курсів.

Психологічний результат від такого кроку НБУ – зниження панічних настроїв населення.

"Відсутність табло "на кожному кроці" запобігатиме агресивному підштовхуванню населення до користування фінансовими послугами, яких вони можуть насправді не потребувати і за наслідками необдуманого спонтанного користування якими можуть нести фінансові втрати", – наголошували у колонці ЕП керівники відповідальних структурних підрозділів НБУ.

Імовірно, зниження психологічного тиску на курс валют також могло вплинути на зміцнення готівкової гривні. Хоча аналітики не вважають, що це могло статися миттєво.

"Рішення НБУ щодо табло обмінників було логічним. Регулятор бачив, що зростання курсу було викликане більше психологічним тиском, тому, прибравши табло обмінників, він рівень цього тиску дещо знизив", – вважає аналітик Dragon Capital Сергій Фурса.

Що там далі?

Опитані ЕП аналітики очікують, що готівковий долар продовжуватиме знижуватися у напрямку рівня офіційного курсу долара.

"Готівковий курс може ще більше наблизитися до курсу за платіжними картками, і різниця між ними хоч і не зникне через додаткові витрати на обіг готівки, але звузиться до оптимального рівня. А далі все залежатиме від загальної економічної та воєнної ситуації в країні", – зазначає Котович.

Водночас прогнозувати, яким саме буде курс, навіть у перспективі одного чи кількох місяців – дуже складно.

В умовах війни змінюється не лише макроекономічна ситуація, зокрема надходження від експорту чи обсяги імпорту, але й поведінка населення. Саме поведінка українців та їхня схильність до панічної купівлі доларів наразі залишається визначальним фактором на готівковому валютному ринку.