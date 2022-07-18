Чего не хватает Украине, чтобы пройти зиму и на что готова пойти Россия

О сценариях РФ в газовой войне, подготовка к зиме и добыче газа в Украине. ЭП собрала главное из дискуссии об отопительном сезоне.(укр)

Президент Володимир Зеленський уже неодноразово попереджав українців, що через війну наступна зима буде найскладнішою за всі роки незалежності. Один із найбільших ризиків – ракетні удари росіян по об’єктах критичної інфраструктури.

Газовий шантаж Росії та можливе повне закриття кранів цієї зими очікують і в Євросоюзі. "Газпром" уже припинив постачання газу до кількох країн ЄС, а з 11 липня, наче тимчасово, зупинились поставки "Північним потоком-1" до Німеччини.

За якими сценаріями можуть розвиватись події, чи може РФ, насправді, припинити постачання газу в Європу, скільки об’єктів теплової інфраструктури Україні треба відновити до зими, і як в країні зараз із видобутком газу?

Відповіді на ці питання прозвучали під час експертної дискусії "Опалювальний сезон 2022/2023: до чого готуватись", яку провів Центр соціально-економічних досліджень "CASE Україна" спільно з ЕП.

Зупинка "Північного потоку-1". Чому 21 липня – ключова дата?

Росія наразі продовжує постачати газу до країн ЄС, проте обсяг транзиту трубопровідним транспортом падає, зокрема, і тому, що окремі країни самі зменшують закупівлі, щоб знизити залежність від газу країни-агресора.

За словами президентки DiXi Group Олени Павленко, за останні пів року експорт впав на 30%, але залежність досі існує. Німеччина і частина країн Східної Європи продовжують купувати російський газ, щоб заповнити газові сховища.

Раніше Єврокомісія видала зобов'язання щодо необхідності заповнення європейських газових сховищ на 90% до жовтня. Поки що динаміка непогана, наголошує Павленко. Багато країн почали нарощувати імпорт через поставки скрапленого газу – на 60% зріс обсяг імпорту через LNG.

Проте РФ може припинити експорт газу до країн ЄС. Наразі уже припинилось постачання газу до Фінляндії, Польщі, Болгарії та окремих компаній країн ЄС. Компанії цих країн не хотіли платити за російськи газ в рублях.

"Ми бачимо, що Росія поетапно системно зменшує обсяги експорту газу. Зараз вона припинила постачання газу через "Північний потік-1", на який дуже сподівалась Німеччина. Формальна причина – планові ремонтні роботи на 10 днів.

Подивимось, що буде після 21 липня, чи Росія відновить постачання. Або постачання має відновитись, або вони цього не зроблять, і це буде дуже чіткий сигнал, що РФ готова збільшувати ставки в газовій війні і країнам ЄС треба буде готуватись до зими без російського газу", – зазначає президентка DiXi Group.

"Є дві умовні крайні стратегії. Перша – РФ зацікавлена продовжувати постачати газ Європі, бо їй потрібно фінансувати свою економіку, фінансувати війну і вони будуть заробляти гроші, поки ЄС платить. Інша стратегія РФ – "Ми прикрутимо газ, ЄС перелякається, і ми тоді скажемо – давайте будемо скасовувати санкції, запускати "Північний потік-2", – додає Павленко.

Утім другий сценарій реалізувати РФ буде надзвичайно важко.

"Якщо РФ буде ще більше піднімати ставки, у жовтні-листопаді вони можуть зупинити поставки до Європи, а також і транзит через Україну. Проте довго вони цього робити не зможуть, бо у РФ дуже високий видобуток, і потужностей під такі обсяги зберігання немає", – наголошує виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

Скільки теплоінфраструктури в Україні треба відновити?

За словами виконавчого директора Асоціації міст України (АМУ) Олександра Слобожана, проблеми і виклики під час підготовки та проведення опалювального сезону залежать від типу території, яких нині в Україні склалося чотири – тимчасово окуповані, де ведуться бойові дії, звільнені від окупації та тилові.

При цьому, за його словами, ризик полягає не лише у тому, чи вистачить ресурсу.

НАК "Нафтогаз" заявляє про достатній обсяг газу у сховищах для проходження сезону. За даними уряду, Україна вже має 11,3 млрд кубометрів у сховищах. "Нафтогазу" поставили завдання до початку сезону мати у запасах 19 млрд куб. м.

"Великою проблемою є знищення та руйнування підприємств ТКЕ та інфраструктури. Сьогодні чотири ТЕЦ зруйновано повністю, п’ять – частково. В цілому по Україні 331 об’єкт теплозабезпечення і гарячого водопостачання зазнав руйнування через воєнні дії РФ. Часу для підготовки дуже мало", – констатує Слобожан.

При цьому необхідний ресурс для відновлення інфраструктури ТКЕ виділяє уряд, також кошти резервуються в місцевих бюджетах, де є така можливість. Напередодні Кабмін ухвалив рішення про виділення Чернігову, Кременчуку та Охтирці по 100 млн грн на підготовку до опалювального сезону.

Також напрацьовуються шляхи диверсифікації джерел теплозабезпечення.

"На одному із засідань спеціального штабу ми обговорювали з Мінекології пропозицію про використання сухостою на потреби опалення в громадах. Мери Вінниці та Житомира поділилися досвідом переводу систем опалення на альтернативні джерела. Але тут потрібне спеціальне рішення уряду", – зазначив Слобожан.

Чи можна пройти зиму без підвищення тарифів?

В уряді неодноразово заявляли, що важлива мета – забезпечити проходження сезону без підвищення тарифів. У Раді планують розглянути пакет законопроєктів щодо питання проходження опалювального сезону в умовах війни.

18 липня в парламенті планують розглянути законопроєкти: №7427 (визначає взаємовідносини учасників ринку), №7428-2 (вносить зміни до Податкового кодексу України, які полегшать роботу підприємств тепло і водопостачання), №7429 (передбачає зміни до Держбюджету для виділення фінансування на підтримку сфери ТКЕ).

Законопроєкт №7429 передбачає виділення з держбюджету 38,2 млрд грн на компенсацію різниці в тарифах.

Також, за словами Слобожана, потребують державної підтримки зусилля муніципалітетів із запровадження альтернативних джерел енергії, зокрема, у частині проведення закупівельних процедур. Крім цього, спрощення потребує закупівля товарів і послуг для опалювального сезону.

За словами Слобожана, потрібно хоча б на період воєнного стану спростити процедури оцінки впливу на довкілля або призупинити їх. Це, за його словами, дасть можливість громадам без затримок вводити в дію котельні як альтернативні засоби теплозабезпечення.

Виконавчий директор АМУ також зазначив, що у реформуванні енергоринку потрібно врахувати досвід європейських країн з надання муніципалітетам пільг на електрику, яка використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів у нічний час.

Що з видобутком газу в Україні?

Україна має можливість купувати газ в ЄС та імпортувати, але, за словами Павленко, поки що це дуже дорогий газ, який коштує близько 2 тисяч доларів за тисячу кубометрів.

Раніше уряд заборонив експорт газу, тому увесь видобутий або споживають українці, або закачується у сховища.

За словами експертів, споживання газу в Україні впало приблизно на 30%, оскільки зупиняється промисловість і багато людей вимушено переїхали на Захід. Проте впав і видобуток газу.

Власний видобуток раніше становив близько 20 млрд кубометрів на рік.

"Минулий рік ми закінчили на позитивних цифрах: приватні компанії зростали – видобули рекордні 5 мільярдів кубів. З початку року – січень-лютий – ми фіксували зростання видобутку на 5-6% як в державних, так і в приватних компаніях, була гарна тенденція.

На жаль, 24 лютого все перевернуло: росіяни почали атакувати важливі нафтогазовидобувні регіони – це, насамперед, Харків і Полтава, які генерують понад 90% видобутку запасів і ресурсів", – визнав Петренко.

Газовидобувники продовжують працювати та видобувають газ там, де це є фізично можливо і навіть там, де це вкрай небезпечно, але є родовища, захоплені окупантами, – там видобуток не здійснюється.

В Асоціації газовидобувних компаній за підсумками року попередньо прогнозують падіння обсягів видобування в межах 7-8%, але, за словами Петренка, ситуація може як покращитися, так і погіршитися через бойові дії.

Також експерти акцентують увагу на падінні попиту на природний газ, оскільки українська промисловість, яка була ключовим споживачем приватних видобувників, сильно постраждала: деякі підприємства та заводи розбомблені або захоплені, частина – мають пошкодження.

"Відповідно, через скорочення попиту на газ у незалежних компаній є проблеми із реалізацією газу, що завдає їм додаткових збитків", – визнав представник Асоціації газовидобувних компаній.

"Дуже швидко просто так наростити видобуток – це не така проста задача. В Україні виснажені родовища: газ до 4-5 км, зокрема, на Сході, є складним, компаніям треба все більше інвестувати і бурити глибші свердловини, щоб знаходити газ", – наголошує Петренко.

За його словами, виявити великі поклади газу – питання великих інвестицій. Так, на Заході країни неглибокі свердловини можуть коштувати 3-5 млн доларів, на Сході – 10 млн доларів, а надглибока свердловина – уже 30 млн доларів.

"Що треба інвесторам? Зараз – перемога України у війні. Далі держава має створити рівні умови для інвесторів і не змінювати правила гри кожного місяця", – наголошує представник Асоціації газовидобувних компаній.

За його словами, ключовим для нарощення газовидобування є:

справедлива та зрозуміла фіскальна політика, яка сприятиме залученню нових інвестицій в сектор;

продовження дерегуляції (ухвалення законопроєкту № 4187-д), спрощення доступу компаній до земельних ділянок, скорочення термінів для проведення процедури ОВД (оцінки впливу на довкілля);

стабільність та передбачуваність в галузі, рівні правила для всіх учасників ринку.

"У післявоєнний період Україні потрібно буде швидко й активно розробляти нафтогазові проєкти на суходолі і морському шельфі. Після перемоги важливо "затягнути" сюди велику компанію, яка буде працювати на шельфі Чорного моря. Зараз ці ділянки надані в користування "Нафтогазу", але всі ми розуміємо, яка наразі ситуація в морі", – додав Петренко.