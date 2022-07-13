Уряд дасть 300 мільйонів на ремонт трьох зруйнованих ТЕЦ, зокрема – Кременчуцької

Кабінет міністрів планує виділити майже 300 млн грн на ремонт трьох теплоелектроцентралей в Чернігові, Охтирці та Кременчуці, які зруйнували російські атаки.

Про це повідомила пресслужба уряду з посиланням на премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

Він зазначив, що у ході візиту на Чернігівщину відвідав місцеву ТЕЦ, яку російські війська зруйнували в березні - на ній зруйновано 15 об’єктів.

"Пошкодження дійсно суттєві, тому уряд виділяє додаткові 100 млн грн, аби провести необхідний ремонт і закупити обладнання для цієї теплоцентралі", – повідомив Шмигаль. За його словами, ці кошти дозволять забезпечити теплом мешканців Чернігова та області.

Крім того, 100 млн грн спрямують на відновлення Кременчуцької ТЕЦ, ще 86,5 млн грн – для Охтирської ТЕЦ. Обидва підприємства також суттєво пошкоджені від обстрілів. Ці кошти дозволять ТЕЦ оперативно провести ремонти й запуститися до опалювального сезону.