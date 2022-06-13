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Уряд заборонив експорт мазуту, газу українського видобутку і деяких видів вугілля

Понеділок, 13 червня 2022, 17:03 - Олексій Павлиш

Кабінет міністрів заборонив експорт вугілля, мазуту та газу українського видобутку.

Про це йдеться у постанові уряду № 666 від 10 червня.

Уряд вніс зміни до переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік.

Експорт вугілля, мазуту та газу українського видобутку підлягає ліцензуванню, але на нього встановлено нульові квоти.

Таке рішення ухвалили у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану.

Відповідно до постанови, нульові квоти встановлені на:

  • рідке паливо (мазут)
  • вугілля кам'яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, отримані з кам'яного вугілля (крім коксівного вугілля)
  • природний газ українського походження.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський вимагає від уряду та місцевої влади не підвищувати тарифи на газ і електрику, а також на тепло і гарячу воду наступної зими.

Він заявив, що через війну зима буде найскладнішою за роки незалежності.

Зеленський повідомив, що в цей час Україна не продаватиме газ і вугілля за кордон, весь внутрішній видобуток буде направлений на внутрішні потреби.

Водночас влада робить усе, щоб наростити можливості експорту електрики.

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Економічна правда

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Кабмін вугілля газ експорт тепло
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