Уряд заборонив експорт мазуту, газу українського видобутку і деяких видів вугілля

Кабінет міністрів заборонив експорт вугілля, мазуту та газу українського видобутку.

Про це йдеться у постанові уряду № 666 від 10 червня.

Уряд вніс зміни до переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік.

Експорт вугілля, мазуту та газу українського видобутку підлягає ліцензуванню, але на нього встановлено нульові квоти.

Таке рішення ухвалили у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації проти України та введенням в Україні воєнного стану.

Відповідно до постанови, нульові квоти встановлені на: