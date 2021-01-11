"Нафтогаз" отримав спецдозволи на розробку ділянки "Дельфін" на 30 років

НАК "Нафтогаз" отримав 20 спеціальних дозволів на користування надрами Скіфського родовища та родовища Дельфін на 30 років.

Про це йдеться у наказі Держгеокнадр, повідомляє Наші гроші.

Наказ № 627 від 30 грудня 2020 року свідчить про те, що НАК "Нафтогаз" отримав 20 спецдозволів на користування надрами родовища "Дельфін" та Скіфської площі.

Метою вказано геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі "дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти і газу на континентальному шельфі та виключної (морської) економічної зони".

Ділянка "Дельфін" розташована в північно-західній частині континентального шельфу Чорного моря. Площа ділянки становить 9,5 тис кв км, два родовища,"Одеське" та "Безіменне", захоплені Росією. Запаси вуглеводнів оцінюють у 286 млн тонн умовного палива. Останні пошукові сейсморозвідувальні роботи проводилися у 2005 році.

Нагадаємо:

У 2019 році конкурс на розробку нафтогазової ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря виграла компанія Trident Black Sea екс-депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова.

Асоціація газовидобувних компаній заявила, що конкурс на розробку нафтогазової ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря був проведений в неякісному форматі і може мати негативні наслідки для видобутку вуглеводнів в Україні.

11 вересня Кабмін визнав недійсною свою постанову про запуск конкурсу по розробці шельфової ділянки "Дельфін" на умовах розділу продукції.

Раніше ексміністр енергетики і захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що шельфове нафтогазове родовище "Дельфін" можуть виставити на конкурс кількома лотами, щоб залучити якомога більше міжнародних компаній до видобутку газу в Україні.