"Антонов" и партнеры. Как авиационный гигант отдал почти миллион долларов юристам для возврата долга

Вітчизняне авіаційне будівництво на межі. Якщо після війни влада не знайде кошти на масштабні замовлення, державна компанія "Антонов" в майбутньому навряд чи зможе побудувати хоча б один новий літак.

Натомість, у суспільстві є чіткий запит на відбудову найбільшого у світі літака "Мрія" Ан-225, який російські загарбники знищили в Гостомелі в перші дні війни.

Ця історія, яу уж раніше писала ЕП, погано закінчилась для керівництва "Антонова". Так, члени екіпажу "Мрії" звинуватили менеджмент компанії у халатності, мовляв, літаки можна було перемістити раніше, але ті зволікали з рішенням. Якби там не було, але гендиректора держпідприємства Сергія Бичкова у підсумку відсторонили.

Перед новими керівниками "Антонова" поставили завданя знайти внутрішні ресурси і залучити зовнішні інвестиції для відновлення виробництва. Нещодавно для реалізації цієї мети до Гостомелю возили мільярдера Річарда Бренсона.

Крім того, ще раніше в компанії почався аудит. Перевірка має зʼясувати не тільки обставини знищення державних літаків, а й ефективність використання грошей.

Нижченаведена історія якраз про це. Вона проливає світло на внутрішню кухню відносин таких держпідприємств як "Антонов" з приватними юридичними фірмами, а також пояснює за які послуги останні отримують мільйони доларів, і наскільки це обгрунтовано.

Вічні юридичні партнери

Юридичну групу "Ілляшев та партнери", яка носить назву одного з двох своїх засновників, відомого правника Михайла Ілляшева, та держкомпанію "Антонов" пов’язує давня історія відносин. Юристи обслуговують авіаційне підприємство з 1998 року, а саме з наступного року після їхнього офіційного створення.

На ситуацію з одноосібним юридичним партнером "Антонова" не вплинув навіть запуск платформи онлайн-закупівель Prozorro у 2015 році, що дозволяло на електронних аукціонах обирати найкращі пропозиції на юридичному ринку.

Посадовці "Антонова" продовжували користуватися правом оборонних компаній не проводити відкриті конкурси. Тож з "Ілляшев та партнери" укладались нові угоди.

Крім "Антонова", юридична фірма також надавала послуги іншим оборонним компаніям, які входять до концерну "Укроборонпрому" – ремонтному авіаційному підприємству "Завод 410 Цивільної авіації" та експортеру зброї "Укрспецекспорту", повідомили ЕП в держконцерні у відповідь на запит.

За наданою компанією "Антонов" інформацією, за період з 2014-го до 2022-го року "Ілляшев та партнери" отримали від держпідприємства за юридичні послуги понад 96 млн грн. За той же період держкомпанія утримувала також штат власних юристів і витратила на них 26 млн грн.

Невідомо, наскільки ефективною була така модель, і чи не було дублювання роботи штатних на найманих юристів.

Угода з юристами

Деякі угоди між "Антонов" та юридичною фірмою "Ілляшев та партнери" укладались без визначеної загальної вартості послуг. Наприклад, в угоді від 2 липня 2018 року, про яку піде мова далі, вартість послуг становила 1 гривня.

На порталі Prozorro можна знайти лише звіт про цю угоду, але жодних деталей щодо її умов там немає.

За інформацією автора, йдеться про "послуги з юридичного консультування та юридичного представництва", які надавались компанії "Антонов" у справі стягнення грошей держпідприємства, які застрягли в збанкрутілому "Брокбізнесбанку".

Умови угоди передбачали, що "Ілляшев та партнери" отримають 9,98% від суми боргу після його зарахування на рахунок державної компанії.

Точна сума боргу невідома, але у квітні 2015 року ЗМІ з посиланням судові документи повідомляли, що держкомпанія "Антонов" не могла забрати з банку близько 170 млн грн.

Також відомо, що забезпеченням за боргом була нерухомість, а саме будівля колишнього офісу "Брокбізнесбанку" за адресою проспект Перемоги, 41 у Києві, в яку пізніше в’їхав новостворений Вищий антикорупційний суд України.

Востаннє ця будівля площею 4285,7 кв м була оцінена у 212,9 мільйнонів гривень.

Інформацію про угоду, відсоток за послуги, а також факт отримання юристами коштів від держкомпанії за надані послуги також підтверджують наявні у розпорядженні ЕП документи та відповідь представника "Ілляшев та партнери".

Юристи також в окремій відповіді ЕП уточнили, що право на надання послуг "Антонову" у справі "Брокбізнесбанку" вибороли на тендері, який відбувся на майданчику SmartTender.

Тоді за право захищати інтереси ДП "Антонов" змагалися два учасники, які у якості винагороди пропонували відсотки від суму боргу "Брокбізнесбанку" у разі його стягнення. Перемогла у підсумку ЮФ "Ілляшев та партнери" з пропозицією 9,98%.

Серед власних переваг над конкурентом вони називали давню історію роботи з компанією "Антонов", а також той факт, що саме "Ілляшев та партнери" супроводжувала державну компанію під час оформлення депозиту з "Брокбізнесбанком" у 1999 році, відповідно до умов якого "Антонов" розмістив багатомільйонний депозит під заставу тієї самої будівлі на Перемоги, 41.

Ціна перемоги

Один з найбільш цікавих моментів у справі "Брокбізнесбанку" в тому, що представники банку самі запропонували згадану будівлю на Перемоги, 41 у якості погашення боргу. І це, начебто, сталось за місяць до того, як "Антонов" найняв приватну юридичну фірму повернути кошти. Таку версію розвитку подій автору розповів високопоставлений співрозмовник в "Укроборонпромі".

Що відбувалось далі?

В листопаді 2018 року, через пʼять місяців після згаданого "тендеру", виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб затвердила умови угоди про передачу будівлі з державним "Антонов". Це центральний офіс колишнього "Брокбізнесбанку", об’єкт оцінили у 120,5 млн грн.

Виходячи з цієї оцінки, у серпні 2021 року "Антонов" виплатила ЮФ "Ілляшев та партнери" їх винагороду за послуги у сумі 13,8 млн грн, яка включає в себе ПДВ. Оскільки фактично державне підприємство отримало в якості сплати боргу нерухомість, а не гроші, цю суму державна компанія взяла з власних обігових коштів.

Проте на цьому історія з виплатами не закінчилася.

Саме по собі приміщення на проспекті Перемоги "Антонову" для виробничої діяльності не було потрібне. Тому компанія вирішила розрахуватися нерухомістю з урядом за власними боргами.

У 2020 році в уряді шукали приміщення, яке б відповідало всім вимогам новоствореного Вищого антикорупційного суду. За процесом організації роботи суду особливо прискіпливо слідкували західні партнери, які надавали міжнародну допомогу.

Щоб передати будівлю на Перемоги уряду, компанія "Анотонов" замовила нову оцінку, за якої вартість тих самих квадратних метрів становила вже 212,9 млн грн.

Після цього в січні 2022 року "Ілляшев та партнери" звертаються до "Антонова" з пропозицією доплатити їм додатково 11,05 млн грн, у звʼязку зі збільшенням вартості стягненого об'єкта "Брокбізнесбанку".

Через пʼять днів цю пропозицію було розглянуто на засіданні колегіального органу Науково-технічної ради "Антонова", яка займається інноваціями, технологіями та конструкторськими рішеннями. Там у результаті обговорення науковці погодили сплату з рахунків державної компанії додаткових мільйонів.

Тобто, виходить що лише за однією угодою "Антонов" сплатив юридичній фірмі "Ілляшев та партнери" більше ніж 24 млн грн з ПДВ, що за тогочасним курсом дорівнює майже мільйону доларів. У юридичній фірмі ЕП уточнили, що фактична винагорода без ПДВ за послуги становила 21,2 млн грн.

За словами співбесідників в держкомпанії, наразі "частково відсутні документи, які містять інформацію про надані юридичні послуги".

Натомість, у розпорядженні ЕП є документи, які вказують на те, що що справу з повернення будівлі від "Брокбізнесбанку" у власність державної компанії супроводжували також штатні юристи "Антонова" і "Укроборонпрому".

Зв’язки з Росією "Ілляшева та партнерів"

"Ілляшев та партнери" входить в численні топ-рейтинги українського юридичного ринку, спеціалізується на корпоративних конфліктах, міжнародних спорах, податках та інших складних питаннях.

Компанія відома захистом інтересів компанії "Антонов", групи газових компаній (Group DF, Ostchem) олігарха Дмитра Фірташа та казахського "БТА Банку" у справах проти олігарха-втікача Мухтара Аблязова. Група має офіси у Києві та інших містах України. Під її брендом працюється понад півтори сотні правників і адвокатів.

Присутні "Ілляшев та партнери" також і у російських рейтингах юридичних компаній.

12 вересня 2014 року, за півроку після анексії українського Криму та початку бойових дій на Донбасі, в одному з офісів ділового центру "Москва-Сіті" було зареєстровано ООО "Ильяшев и партнеры".

Свій похід на російську територію "Ілляшев та партнери" пояснюють захистом інтересів українських клієнтів в Криму та РФ. Хоча з відкритих джерел відомо, як московські адвокати "Ильяшев и партнеры" беруть участь у захисті російських клієнтів також. Ще один офіс компанії працює у столиці Естонії – Таллінні.

В "Ілляшев та партнери" ЕП повідомили, що офіс в Москві "не працює і не існує": "Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України всі зв’язки з Росією нами були припинені", - наголосили в компанії напередодні.

На розсуд читачів наводимо повну відповідь юридичної фірми "Ілляшев та партнери" на питання, за що саме вони отримали майже мільйон доларів від державної компанії.

"ЮФ "Ілляшев та партнери" були підготовлені матеріали (позовна заява, тощо) для звернення до суду (але суду не було – ЕП). Вказані матеріали були узгоджені з ДП "Антонов" та готові до подання. 12 жовтня 2018 року ЮФ "Ілляшев та партнери" було повідомлено ДП "Антонова", що на виконання умов Договору про надання юридичних послуг та з метою стягнення заборгованості боржника перед ДП "Антонова", ЮФ "Ілляшев та партнери" після низки перемовин з ФГВФО та ліквідатором АТ "Брокбізнесбанк" (на яких було заявлено про готовність передати справу до суду) досягнуло домовленостей щодо звернення стягнення на предмет іпотеки за договором іпотеки, а саме на нежитлову споруду, загальною площею 4285,70 кв м, що знаходиться за адресою: місто Київ, Солом’янський район, проспект Перемоги, будинок 41. Додатково, ДП "Антонова" було повідомлено, що з метою виконання вимог Договору про надання юридичних послуг, ЮФ "Ілляшев та партнери" було проведено комплекс заходів та дій, направлених на погашення заборгованості Боржника перед ДП "Антонова". Серед іншого, підготовлено проєкт договору про задоволення вимог ДП "Антонова", як іпотекодержателя, отримано попередню згоду Боржника на укладення такого договору в підготовленій ЮФ "Ілляшев та партнери" редакції; проведено перемовини та консультації з питання проведення оцінки предмета іпотеки, який планується до передачі на користь ДП "Антонова" в рахунок погашення заборгованості Боржника за Депозитним договором; проведено перемовини та консультації з питань пошуку потенційних покупців предмету іпотеки тощо".

Від автора

В питанні оплати держкомпаніями послуг, наданих юридичним фірмам, є одна особливість - важко перевірити, чи в повному обсязі вони буди надані, і чи взагалі були надані.

Державні компанії не є органами влади, а тому не зобовʼязані розкривати інформацію про реалізацію угод перед громадськістю. Крім цього, державна компанія "Антонов" є учасником "Укроборонпрому" і виконавцем державного оборонного замовлення, а тому її діяльність максимально захищена державною таємницею.

Водночас, співпраця авіаційного підприємства у попередні роки з "Ілляшевим і партнерами" породила кілька важливих питань у світлі війни з Росією, на які українська влада мала б надати відповіді.

По-перше, чому авіаційна державна компанія, яка останні роки випробовує фінансові проблеми, може платити мільйони за юридичний аутсорсинг, маючи свій штат правників, в тому числі адвокатів.

По-друге, чи немає ризиків у тому, що юридична фірма, яка працювали в окупованому Криму і на ворожій території в Москві, мала доступ до справ компанії, яка виконувала державні оборонні замовлення для армії та обслуговувала замовлення по програмі НАТО.

Гліб Канєвський, голова StateWatch