Зачем Илону Маску Twitter и как он планирует изменить соцсеть

Уже другий місяць поспіль провідною темою західних ЗМІ залишається купівля соцімережі Twitter найбагатшою людиною планети Ілоном Маском.

Чи не кожен день угода вартістю 44 млрд дол обростає все новими деталями і все більше нагадує серіал, який здавалося б наближається до свого завершення.

Навіщо засновнику SpaceX і Tesla знадобилась соціальна мережа і що Маск планує з нею робити?

Ця історія почалась 4 квітня з публікацій у британському виданні Financial Times та американському агентстві Bloomberg про те, що мільярдер Ілон Маск став одним із найбільших акціонерів соціальної мережі Twitter.

Посилаючись на дані Комісії з цінних паперів і бірж США журналісти повідомили, що станом на 14 березня 2022 року бізнесмен сконцентрував 73,4 млн звичайних акцій Twitter, що становить 9,2% від їх загальної кількості.

Скільки саме коштів витратив Маск на те, аби придбати таку кількість акцій соціальної мережі невідомо. Річ у тім, що він став їх власником уклавши не одну угоду – цінні папери "непримітно" купувались на біржі починаючи з січня цього року.

За підрахунками американського телеканалу CNBC пакет акцій Twitter у 9,2% на момент оголошення про концентрацію коштував близько 2,89 млрд дол. Втім варто відзначити, що саме в період таємної скупки Маском цінних паперів їх вартість знаходилась на найнижчому за останні два роки рівні – близько 35 дол за штуку.

Як видно з графіка купівля акцій соціальної мережі відбувалась на стільки делікатно, що не викликала жодної підозри на ринку з точки зору зростання попиту, а відповідно і ціни на них. Навпаки, з січня їх вартість знизилась з 40 дол, до 32 дол.

Після 14 березня акції Twitter впродовж кількох тижнів зросли до 39 дол за штуку, а напередодні публікації інформації про те, що найбагатша людина планети стала найбільшим акціонером соціальної мережі ціна акцій злетіла на 25% до 49 дол.

Схоже ця інформація була не лише в Комісії з цінних паперів і бірж США.

Засновник SpaceX і Tesla постійно користується Twitter, де у Маска більше ніж 80 мільйонів підписників.

Напередодні 4 квітня бізнесмен писав скептичні відгуки про те, як використовується та розроблена ця соціальна мережа. Ще раніше, Маск написав в Twitter, що "серйозно думає" про створення нової соцмережі. Як стане відомо пізніше, все це робилось не просто так.

25 квітня агентство Bloomberg повідомило, що Ілон Маск планує купити всі акції Twitter за 44 млрд дол. Всім дрібним власникам цінних паперів сервісу запропоновано їх продати за ціною 54,2 дол за штуку. Це на 10% більше ніж вони коштували після 4 квітня, і на 38% – до цієї дати.

Аби профінансувати угоду мільярдер зібрав навіть більшу суму – 46,5 млрд дол. З них 13 млрд дол – банківські кредити, а 12,5 млрд дол – так звані маржинальні кредити, під заставу акцій компанії Tesla.

Для того, щоб Ілон Маск не відмовився від своїх слів, за умовами угоди він сплатить соціальній мережі 1 млрд дол, у випадку скасування досягнутої домовленості про купівлю Twitter. Проте це його не злякало.

13 травня бізнесмен тимчасово призупинив угоду. Маск повідомив, що чекає на інформацію, яка підтверджує підрахунок, що фейкові облікові записи становлять менше ніж 5% від усіх користувачів Twitter, які можна монетизувати.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of users https://t.co/Y2t0QMuuyn

Через кілька днів мільярдер заявив, що не укладатиме угоду у разі, якщо компанія не доведе кількість несправжніх акаунтів на рівні до 5% усіх користувачів.

20% fake/spam accounts, while 4 times what Twitter claims, could be *much* higher.



My offer was based on Twitter’s SEC filings being accurate.



Yesterday, Twitter’s CEO publicly refused to show proof of <5%.



This deal cannot move forward until he does.