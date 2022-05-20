Зачем Илону Маску Twitter и как он планирует изменить соцсеть

Зачем основателю SpaceX и Tesla понадобилась социальная сеть и что Маск планирует с ней делать? (укр)

Уже другий місяць поспіль провідною темою західних ЗМІ залишається купівля соцімережі Twitter найбагатшою людиною планети Ілоном Маском.

Чи не кожен день угода вартістю 44 млрд дол обростає все новими деталями і все більше нагадує серіал, який здавалося б наближається до свого завершення.

Навіщо засновнику SpaceX і Tesla знадобилась соціальна мережа і що Маск планує з нею робити?

Таємний покупець

Ця історія почалась 4 квітня з публікацій у британському виданні Financial Times та американському агентстві Bloomberg про те, що мільярдер Ілон Маск став одним із найбільших акціонерів соціальної мережі Twitter.

Посилаючись на дані Комісії з цінних паперів і бірж США журналісти повідомили, що станом на 14 березня 2022 року бізнесмен сконцентрував 73,4 млн звичайних акцій Twitter, що становить 9,2% від їх загальної кількості.

Довідка. Twitter (від англійського to tweet – "цвірінькати" або "щебетати") – американський сервіс мікроблогів та соціальна мережа, в якій користувачі публікують короткі повідомлення, відомі як "твіти". Сервіс у 2006 році заснували Джек Дорсі, Біз Стоун, Еван Вільямс та Ноа Гласс. У першому кварталі 2022 року кількість активних користувачів сервісу перевищувала 229 мільйонів осіб. Річний дохід Twitter за 2021 рік зріс на 36% до 5 млрд дол.

Скільки саме коштів витратив Маск на те, аби придбати таку кількість акцій соціальної мережі невідомо. Річ у тім, що він став їх власником уклавши не одну угоду – цінні папери "непримітно" купувались на біржі починаючи з січня цього року.

За підрахунками американського телеканалу CNBC пакет акцій Twitter у 9,2% на момент оголошення про концентрацію коштував близько 2,89 млрд дол. Втім варто відзначити, що саме в період таємної скупки Маском цінних паперів їх вартість знаходилась на найнижчому за останні два роки рівні – близько 35 дол за штуку.

Як видно з графіка купівля акцій соціальної мережі відбувалась на стільки делікатно, що не викликала жодної підозри на ринку з точки зору зростання попиту, а відповідно і ціни на них. Навпаки, з січня їх вартість знизилась з 40 дол, до 32 дол.

Після 14 березня акції Twitter впродовж кількох тижнів зросли до 39 дол за штуку, а напередодні публікації інформації про те, що найбагатша людина планети стала найбільшим акціонером соціальної мережі ціна акцій злетіла на 25% до 49 дол.

Схоже ця інформація була не лише в Комісії з цінних паперів і бірж США.

Twitter у житті Маска

Засновник SpaceX і Tesla постійно користується Twitter, де у Маска більше ніж 80 мільйонів підписників.

Напередодні 4 квітня бізнесмен писав скептичні відгуки про те, як використовується та розроблена ця соціальна мережа. Ще раніше, Маск написав в Twitter, що "серйозно думає" про створення нової соцмережі. Як стане відомо пізніше, все це робилось не просто так.

25 квітня агентство Bloomberg повідомило, що Ілон Маск планує купити всі акції Twitter за 44 млрд дол. Всім дрібним власникам цінних паперів сервісу запропоновано їх продати за ціною 54,2 дол за штуку. Це на 10% більше ніж вони коштували після 4 квітня, і на 38% – до цієї дати.

Аби профінансувати угоду мільярдер зібрав навіть більшу суму – 46,5 млрд дол. З них 13 млрд дол – банківські кредити, а 12,5 млрд дол – так звані маржинальні кредити, під заставу акцій компанії Tesla.

Для того, щоб Ілон Маск не відмовився від своїх слів, за умовами угоди він сплатить соціальній мережі 1 млрд дол, у випадку скасування досягнутої домовленості про купівлю Twitter. Проте це його не злякало.

13 травня бізнесмен тимчасово призупинив угоду. Маск повідомив, що чекає на інформацію, яка підтверджує підрахунок, що фейкові облікові записи становлять менше ніж 5% від усіх користувачів Twitter, які можна монетизувати.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

Через кілька днів мільярдер заявив, що не укладатиме угоду у разі, якщо компанія не доведе кількість несправжніх акаунтів на рівні до 5% усіх користувачів.

20% fake/spam accounts, while 4 times what Twitter claims, could be *much* higher.



My offer was based on Twitter’s SEC filings being accurate.



Yesterday, Twitter’s CEO publicly refused to show proof of <5%.



This deal cannot move forward until he does. — Elon Musk (@elonmusk) May 17, 2022

За словами самого Маска фейкові користувачі становлять щонайменше 20% усіх акаунтів Twitter, і ця цифра, за його припущенням, може сягати 90%. Після цієї заяви, акції соцмережі впали до рівня, на якому вони перебували ще до 4 квітня.

Плани на Twitter

"Свобода слова – це основа функціонуючої демократії, а Twitter – це міська цифрова площа, де обговорюються питання, життєво важливі для майбутнього людства.

Я хочу зробити Twitter кращим, ніж будь-коли, розширюючи сервіс новими функціями, роблячи алгоритми відкритими для підвищення довіри, перемагаючи спам-ботів та аутентифікуючи всіх людей", – окреслив своє бачення ваги соцмережі Ілон Маск у заяві, присвяченій цій угоді.

Маск також підтвердив свою впевненість у тому, що Twitter має "величезний потенціал", і додав, що працюватиме з компанією та всіма користувачами Twitter, щоб "розкрити його".

Вірогідно першою помітною зміною в роботі соцмережі після закриття угоди стане включення функції редагування публікацій. Ще 5 квітня Маск опублікував твіт з голосуванням, де переважна більшість його підписників висловилась за введення такої функції.

Нагадаємо, що в Twitter відсутня можливість редагувати оприлюднені твіти, їх можна лише видаляти.

Do you want an edit button? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

Як зазначає агентство Reuters, щоб отримати кредити, Маску було необхідно переконати банки, що Twitter здатний генерувати достатні доходи, щоб виправдати таку масивну позику.

Зокрема, Маск зазначив, що валовий прибуток Twitter значно нижчий від інших соціальних гігантів, таких як Meta, а це означає, що компанія може працювати набагато ефективніше. Також він заявив, що знизить зарплату керівникам та раді директорів, щоб зменшити витрати.

Щодо нових джерел доходів та особливостей, Маск пропонує нові способи заробітку на твітах, що містять важливу інформацію, а також віртуальних твітах. У тому числі він планує брати гроші зі сторонніх сайтів, які використовують функції вбудовування або цитування твітів з верифікованих облікових записів.

Маск також заявив, що скоротить кількість реклами функції Twitter Blue, знизить вартість передплати на Twitter Blue та навіть дозволить платежі криптовалюто Dogecoin, прибічником якої він є.

Довідка. Twitter Blue – це місячна підписка, яка за невелику плату забезпечує користувачам ексклюзивний доступ до преміум-функцій та можливостей налаштування соцмережі. Вартість підписки залежить від країни де зареєстрований акаунт. Наприклад, в США ціна складає 3 дол в місяць.

Ілон Маск часто критикував політику модерації соцмережі, оголошуючи себе абсолютистом свободи слова. Тому є підозра, що бізнесмен ініціює зміни стандартів модерації контенту вже в перші тижні після закриття угоди.

На початку травня підприємець написав, що Twitter може стати платним для користувачів від бізнесу та держави.

6 травня стало відомо про глобальні плани мільярдера на соцмережу, з якими ознайомились журналісти The New York Times.

Маск планує досягти 600 мільйонів користувачів у 2025 році та 931 мільйона – до 2028 року. Це майже в 4,5 рази більше, ніж наприкінці 2021 року. Він також хоче 104 мільйони передплатників сервісу X, про який поки що нічого невідомо. Можливо, це буде платна версія Twitter повністю без реклами.

Дохід компанії до 2028 року Маск планує збільшити більш ніж у п'ять разів – до 26,4 млрд дол. Одну половину цих грошей приноситимуть підписки, а іншу – реклама. На останню сьогодні припадає 90% доходів соціальної мережі.

Підприємець також планує розвивати сервіс з оплати товарів та послуг всередині соціальної мережі. До 2028 року цей сервіс повинен почати відігравати важливу роль в Twitter.

Коли закриють угоду

Чому Ілон Маск купує Twitter? Найбільш лаконічну відповідь на це питання надав оглядач Bloomberg Opinion Метт Левайн, який весь час спостерігав за перипетіями угоди. В інтерв’ю журналісту NewYorker на це запитання він відповів так.

"Припускаю, що це тому, що у нього є певні політичні та соціальні переконання щодо того, як слід керувати Twitter, і він відчуває, що компанією керують не так, як потрібно. Я також думаю, що він отримує багато задоволення та користі від (власних) твітів і хоче, щоб вони були оптимізовані "під нього".

Цінність його компаній (компаній, які засновані Іланом Маском – ЕП) підвищується завдяки тому, що він є дуже дивною публічною особою в Twitter, і тому він явно бачить велику цінність у твітах і, ймовірно, хоче володіти цією соцмережею для власних цілей".

Між тим, навіть якщо угода не буде зірвана через занадто велику кількість фейкових акаунтів, її закриття навряд чи варто очікувати раніше кінця 2022 року. Відповідно заплановані Ілоном Маском нововведення з’являться в Twitter ще пізніше.