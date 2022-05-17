Через фейкові акаунти: Маск допускає зупинку процесу купівлі Twitter 

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Ілон Маск заявив, що не буде продовжувати угоду щодо купівлі соціальної мережі Twitter у разі, якщо компанія не доведе кількість несправжніх акаунтів на рівні до 5% усіх користувачів.

Про це від написав у своєму Twitter, Bloomberg.

Мільярдер написав, що "ця угода не може просунутися далі", якщо Twitter не надасть докази своїх заяв. Соцмережа стверджує, що кількість ботів не перевищує 5% щоденних активних користувачів щомісячно протягом кварталу. Зокрема, така цифра зазначена у розкритті інформації для американського регулятора фондового ринку (SEC).

20% fake/spam accounts, while 4 times what Twitter claims, could be *much* higher.



My offer was based on Twitter’s SEC filings being accurate.



Yesterday, Twitter’s CEO publicly refused to show proof of <5%.



This deal cannot move forward until he does. May 17, 2022

Проте мільярдер на конференції у Маямі заявив, що фейкові користувачі становлять щонайменше 20% усіх акаунтів Twitter, і допускає, що цифра може сягати 90%.

Параґ Аґравал, СЕО компанії, після закиду Маска публічно пояснив методологію підрахунку частки ботів у Twitter. На це Маск запитав, чому Twitter просто не зв’яжеться з користувачам, аби вони підтвердили свою особу.

Акції Twitter подешевшали ще на 3,2% на передринкових торгах у Нью-Йорку після падіння на понад 8% попереднього дня.

Нагадуємо:

Раніше Маск заявив, що тимчасово призупинив угоду з купівлі компанії Twitter до підтвердження даних, що фейкові акаунти становлять менше 5% від користувачів, які можна монетизувати. Водночас він запевнив, що "все ще має намір придбати" компанію.

25 квітня стало відомо, що Маск купує Twitter за 44 млрд доларів після тижнів перемовин.

Заснований 16 років тому, Twitter з 2013 року торгується на біржі. Девять років потому компанія повертається у приватні руки.

Угода була одноголосно схвалена правлінням компанії, і, як очікується, буде завершена цьогоріч.

Проведення цієї угоди стане найбільшим придбанням в історії технологій і, ймовірно, матиме суттєві наслідки протягом наступних років для мільярдів людей, які використовують соціальні мережі.