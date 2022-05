Через фейкові акаунти: Маск допускає зупинку процесу купівлі Twitter 

Ілон Маск заявив, що не буде продовжувати угоду щодо купівлі соціальної мережі Twitter у разі, якщо компанія не доведе кількість несправжніх акаунтів на рівні до 5% усіх користувачів.

Про це від написав у своєму Twitter, Bloomberg.

Мільярдер написав, що "ця угода не може просунутися далі", якщо Twitter не надасть докази своїх заяв. Соцмережа стверджує, що кількість ботів не перевищує 5% щоденних активних користувачів щомісячно протягом кварталу. Зокрема, така цифра зазначена у розкритті інформації для американського регулятора фондового ринку (SEC).

20% fake/spam accounts, while 4 times what Twitter claims, could be *much* higher.



My offer was based on Twitter’s SEC filings being accurate.



Yesterday, Twitter’s CEO publicly refused to show proof of <5%.



This deal cannot move forward until he does.