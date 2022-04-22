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Маск заявив, що знайшов 46,5 мільярдів доларів на спробу купити Twitter

П'ятниця, 22 квітня 2022, 14:29 - Олексій Павлиш

Мільярдер Ілон Маск заявив, що знайшов 46,5 млрд доларів боргового і акціонерного фінансування для купівлі Twitter та розглядає можливість надіслати свою пропозицію безпосередньо акціонерам.

Про це пише Reuters із посиланням на дані на сайті Комісії США з цінних паперів і бірж (SEC).

Відповідно до документа, поданому SEC, Маск готовий взяти на себе зобов'язання вкласти $33,5 млрд, включно з $21 млрд власного капіталу nf $12,5 млрд маржинальних кредитів під заставу частини його акцій Tesla.

А банки, включно з Morgan Stanley, погодилися надати $13 млрд боргового фінансування.

У листі Маск також повідомляє, що для фінансування угоди пов’язані з ним юридичні особи "одержали листи-зобов'язання із зобов’язанням надати в сукупності приблизно $46,5 млрд".

Нагадуємо:

Інвесткомпанія Apollo Global Management Inc. розглядає можливість участі у спробі купити Twitter.

Ілон Маск виступив із пропозицією придбати соціальну мережу Twitter за 43,4 млрд доларів після того, як відмова від місця у раді директорів дозволила йому набути більшої частки в компанії.

Повідомлялось, що у відповідь рада директорів компанії оголосила про затвердження заходу, який не дозволить комусь наростити частку в компанії понад 15%.

Маск став одним із найбільших акціонерів Twitter - бізнесменові тепер належить близько 73,4 млн звичайних акцій Twitter або частка в 9,2%.

Економічна правда

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Маск Twitter компанії
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