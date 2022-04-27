Купівля Twitter: Маску загрожує неустойка в 1 мільярд доларів у разі розриву угоди

Мільярдер Ілон Маск повинен буде сплатити Twitter Inc комісію у розмірі 1 млрд доларів, якщо він вирішить вийти з угоди щодо придбання соцмережі за 44 млрд доларів.

Про це пише Reuters.

Відповідно до умов угоди, це може статися, якщо мільярдер не зможе знайти достатніх коштів на придбання Twitter, включаючи викуп акцій, наявних боргових та фінансових зобов'язань компанії.

У понеділок Twitter повідомив, що Маск отримав 25,5 мільярдів доларів боргового та маржинального фінансування.

У разі виходу з угоди Twitter зобов'язаний буде заплатити таку ж саму комісію.

Угоду можна розірвати, якщо її не закриють до 24 жовтня.

Дату можна продовжити ще на шість місяців для виконання певних умов закриття.

Нагадаємо:

Найзаможніша людина світу, мільярдер Ілон Маск купує соціальну мережу Twitter за 44 млрд доларів після тижнів перемовин.

Заснований 16 років тому, Twitter з 2013 року торгується на біржі. Дев'ять років потому компанія повертається у приватні руки.

Економічна правда