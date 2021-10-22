Україна готова прокачувати додатково 55 мільярдів кубів газу до ЄС – Данілов

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Україна готова прокачувати додатково 55 мільярдів кубів газу до ЄС понад ті 40 мільярдів кубів, які має качати "Газпром" відповідно до транзитного контракту. Також Україна допоможе Молдові певним обсягом газу.

Про це на брифінгу за підсумками засідання РНБО заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"На що я хотів звернути увагу - на ситуацію, яка є сьогодні з постачання газу до Європи. Ви знаєте, що в Європі вирує криза, створена відповідними процесами. Ми сьогодні заслухали представників нашого Оператора ГТС, Нафтогазу.

І ми сьогодні протокольним рішення РНБО прийняли наступне: Кабміном разом "Нафтогазом України", Оператором ГТС визначити спеціальні умови щодо транспортування додаткових обсягів природного газу ГТС України до країн ЄС в обсягах не менше ніж 55 млрд кубів на рік", - сказав Данілов.

Він пояснив, що Україна на сьогодні має контракт із РФ нам 40 млрд кубів.

"Ми сьогодні можемо додатково до цього контракту без ніяких проблем запропонувати нашим європейським друзям додаткові обсяги 55 млрд кубів газу. Таке рішення було сьогодні прийнято", - додав секретар РНБО.

Данілов також розповів, що прем'єр Денис Шмигаль отримав у п'ятницю листа від прем'єра Молдови Наталії Гаврилиці "з проханням допомоги Молдові певним обсягом газу для уникнення складної ситуації, яка склалась у Молдові з урахуванням шантажу, який робить "Газпром".

"Ми прийняли рішення до Кабміну, що вони це питання розглянуть, і ми розуміємо, що таку допомогу Молдові ми найближчим часом зможемо зробити", - резюмував Данілов.

На питання журналістів, як саме планують допомогти Молдові у вирішенні проблеми з газом і які кроки мають бути, секретар РНБО відповів:

"Молдова просить певний обсяг газу на такий складний період. Ми вважаємо, що можемо дозволити собі все це зробити. Цей газ буде постачатися не за гроші, цей газ буде переданий на певний період для того, щоб Молдова потім цей газ нам повернула".

" У насм є певні власні зацікавленості у тому, щоб у Молдові був газ. Бо ми поєднані в єдину систему, у нас є певна територія, яка живиться з території Молдови, тому ми маємо допомогти нашим друзям, нашим сусідам", - додав він.

Нагадаємо:

30 грудня 2019 року було підписано новий договір на 5 років на організацію транспортування, а також транспортну угоду між "Нафтогазом" та "Оператором ГТС України" і міжоператорських угоду між ОГТСУ і "Газпромом".

Контракт передбачає транзит у 2020 році мінімум 65 млрд куб. м російського газу, а в 2021-2024 роках – по 40 млрд куб. м.

Ціни на газ на головному європейському хабі TTF впали до 1051 долара за тисячу кубів через погодні умови в регіоні.

Після того, як РФ заявила про готовність цьогоріч експортувати "рекордні обсяги газу", ціни на газ впали на 700 доларів за тисячу кубів.

Ціни зумовлені низькими запасами у підземних сховищах після минулорічних морозів, посилені виснаженням Газпрому своїх європейських ПСГ. Так, російський монополіст виснажив найбільше у Європі сховище Rehden до 5% за середнього рівня у ЄС 71%.

У Молдові оголошено надзвичайний стан у сфері енергетики через дефіцит газу.

Економічна правда