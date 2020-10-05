Всі розділи
Укр / Рус

Український фонд стартапів назвав переможців чергового пітчингу

Понеділок, 5 жовтня 2020, 12:49
 

Український фонд стартапів провів тринадцятий Pitch Day, за підсумками якого три переможці отримають від держави підтримку у розмірі 50 тисяч доларів.

Про це повідомляє прес-служба Фонду у Facebook.

Зазначається, що переможцями пітчингу стали проєкти на seed-стадії, які набрали 15 балів і більше - Outloud. ai (20,71), Esper Bionics (20) та IGnation (15.29).

Outloud.ai - платформа, яка дозволяє компаніям в сфері гостинності автоматизувати голосові комунікації з клієнтами використовуючи штучний інтелект.

Esper Bionics - стартап, який розробляє протез руки нового покоління і хмарну платформу як сервіс, вчить протези звичкам користувача, покращуючи управління.

IGnation - веб-додаток для органічного розвитку і монетизації профайлів в соціальних мережах.

Кошти перерахують стартапам-переможцям після відповідного рішення Наглядової ради фонду.

Всього у пітчингу брали участь 10 проєктів.

При цьому, стартап страхування для аграріїв MeteoControl AI став переможцем "глядацьких симпатій" - в голосуванні в Telegram-каналі USF проєкт отримав найбільшу кількість голосів.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

стартап

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Венчурні інвестиції у фінтех залишаються стабільними – звіт KPMG 21 вересня 2020, 16:45
2000 заявок та 44 профінансовані стартапи: як працює Український фонд стартапів та хто отримує кошти з бюджету 17 вересня 2020, 09:30
Фонд стартапів визначив проєкти для держфінансування у вересні 10 вересня 2020, 15:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!