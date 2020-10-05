Український фонд стартапів назвав переможців чергового пітчингу

Український фонд стартапів провів тринадцятий Pitch Day, за підсумками якого три переможці отримають від держави підтримку у розмірі 50 тисяч доларів.

Про це повідомляє прес-служба Фонду у Facebook.

Зазначається, що переможцями пітчингу стали проєкти на seed-стадії, які набрали 15 балів і більше - Outloud. ai (20,71), Esper Bionics (20) та IGnation (15.29).

Outloud.ai - платформа, яка дозволяє компаніям в сфері гостинності автоматизувати голосові комунікації з клієнтами використовуючи штучний інтелект.

Esper Bionics - стартап, який розробляє протез руки нового покоління і хмарну платформу як сервіс, вчить протези звичкам користувача, покращуючи управління.

IGnation - веб-додаток для органічного розвитку і монетизації профайлів в соціальних мережах.

Кошти перерахують стартапам-переможцям після відповідного рішення Наглядової ради фонду.

Всього у пітчингу брали участь 10 проєктів.

При цьому, стартап страхування для аграріїв MeteoControl AI став переможцем "глядацьких симпатій" - в голосуванні в Telegram-каналі USF проєкт отримав найбільшу кількість голосів.

Економічна правда