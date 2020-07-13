9 українських стартапів отримають державне фінансування

Український фонд стартапів профінансує ще дев’ять стартапів.

Про це йдеться у пресрелізі Фонду.

Стартапи на етапі pre-seed отримають грант у розмірі 25 тисяч доларів.

Jooli. Додаток для контент-маркетологів та піар-спеціалістів сфокусований на малих та середніх SaaS компаніях, який економить до 5 годин роботи на тиждень, та вдвічі збільшує ефективність комунікацій.

JOOLI у реальному часі аналізує активність компанії та конкурентів в основних каналах комунікації такого типу бізнесу та стисло повідомляє про вихід новин ринку та конкурентів.

IZIVIZ. Дрон для безпечного, легкого та ефективного візуального інспектування.

Elomia. Додаток з віртуальним другом-психологом, що слухає, розуміє та надає психологічну допомогу людям з депресією та тривогою.

RunAn. Спортивний трекер, який дозволяє знизити травматичність та підвищити ефективність бігу за рахунок контролю техніки бігу.

Bicovery. Моніторинг психічного та фізичного стану біполярної людини в реальному часі та вчасні повідомлення про наближення епізодів за допомогою Machine Learning технологій.

Gymcerebrum. Платформа штучного інтелекту з унікальним комп’ютерним зором, яка буде функціонувати на території фітнес-клубу як віртуальний тренер.

Стартапи на етапі seed отримають грант у розмірі 50 тисяч доларів.

Neverdark. Камін зі справжнім полум’ям для будь-якої квартири.

Ревізіон. Сервіс зворотнього зв'язку та NPS. Платформа дозволяє повертати існуючих та залучати нових Клієнтів. Формувати позитивну репутацію бренду завдяки ефективної системи зворотного зв'язку в кожній точці контакту з Клієнтом.

Upswot. Підвищення ефективності продажів спрямованих на МСБ з безперервним моніторингом та інсайтами з 117 альтернативних джерел даних.

Основними критеріями оцінки pre-seed проектів є: команда, ринок, технологія, ідея, стратегія. Основними критеріями оцінки seed проектів є: команда, ринок, технологія, продукт, стратегія.

Нагадуємо:

Український фонд стартапів – це державний фонд, започаткований за ініціативою Кабінету Міністрів.

Місія фонду – сприяти створенню та розвитку технологічних стартапів на ранніх стадіях (pre-seed та seed), з метою підвищення їх глобальної конкурентоспроможності.

Процес відбору стартапів для надання грантів відбувається на конкурсній основі: компанії оцінюються та обираються радою незалежних інвестиційних експертів.

Фонд постійно приймає та оцінює заявки від українських стартапів.

Pitch Days – регулярні заходи від Українського фонду стартів, які заохочують інноваційні компанії та окремих спеціалістів, розробників отримати кошти на реалізацію своїх ідей.

Фонд також надає можливість перспективним стартапам отримати гранти для проходження акселераційних програм відомих українських та міжнародних акселераторів.

Грантова акселераційна програма Фонду має на меті збільшити кількість успішних стартапів, підвищити їх кваліфікацію та вдосконалити навички, які стосуються розвитку бізнесу і не тільки.

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Економічна правда