Подарок на 2,7 миллиарда долларов. Почему МВФ выплатит Украине деньги "просто так"?

Для поддержки мировой экономики МВФ распределит 650 миллиардов долларов между 190 странами. Что получит Украина и почему Владимир Зеленский приписывает себе эту победу.(укр)

За два роки українці звикли, що в скарбницю Володимира Зеленського заносять лише перемоги. Проте цього разу, як виявилось, український президент "врятував" увесь світ.

Ще в березні цього року Міжнародний валютний фонд анонсував виділення 650 млрд дол на підтримку світової економіки. Остаточне рішення з цього приводу ухвалили 2 серпня.

В цей день Рада керуючих МВФ остаточно затвердила випуск 456 мільярдів спеціальних прав запозичень (еквівалент 650 млрд дол), які протягом місяця отримають всі країни-члени Фонду. Без жодних умов та зобов’язань.

Від цього пирога, Україна пропорційно своїй частці в МВФ до 23 серпня отримає 2,7 млрд дол.

В Офісі президента одразу заявили: виділення коштів сталось після телефонної розмови Володимира Зеленського з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою.

Ввечері розмова, зранку гроші

Повідомлення про виділення Міжнародним валютним фондом (МВФ) рекордних 456 млрд спеціальних прав запозичень (СПЗ; еквівалент 650 млрд дол) з'явилося близько третьої години ночі за київським часом.

"Це найбільший розподіл СПЗ в історії МВФ і стимул для світової економіки під час безпрецедентної кризи. Розподіл СПЗ послужить на благо всіх держав-членів, допоможе задовольнити довгострокову глобальну потребу в резервах, зміцнить довіру і сприятиме посиленню стійкості та стабільності світової економіки", – повідомила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва.

Близько 275 млрд дол з нового розподілу надійде країнам з ринком, що формується, і країнам, що розвиваються, в тому числі країн з низьким рівнем доходу.

Україна, як член МВФ, пропорційно своїй квоті (0,42%) отримає 2,7 млрд дол. Відповідно до рішення Ради керівників Фонду (входять представники 190 країн світу) розподіл набуде чинності 23 серпня.

Очевидно саме ця дата стала приводом для того, щоб в Офісі президента від самого ранку заявили про перемогу до 30-ї річниці незалежності, і натякнули – до ухвалення рішення МВФ долучився безпосередньо Зеленський.

"Після телефонної розмови президента Володимира Зеленського з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, яка відбулася минулого тижня, Україна отримає від МВФ понад 2,7 млрд дол безоплатно та без жодних додаткових умов", – зазначається в повідомленні Офісу.

Щоб підтвердити цей зв'язок в ОП додали: пропозицію допомогти відновити світову економіку в Раду керівників МВФ внесла Крісталіна Георгієва, з якою і говорив Зеленський.

"Це стане гарним подарунком для нашої країни до 30-річчя незалежності. Ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи та стимулювати нашу економіку. Я вдячний МВФ та особисто Крісталіні Георгієвій за це рішення", – підсумував президент України.

Очікуваного півроку ждуть

Насправді виділення 650 млрд дол "для допомоги відновлення світової економіки внаслідок пандемії" МВФ анонсував ще у березні цього року. Скільки від цієї суми отримає Україна на початку квітня уточнив голова Національного банку Кирило Шевченко. Мова йшла про 2,7 млрд дол.

"Ми сподіваємося, що Україна зможе отримати додаткове фінансування в межах цієї ініціативи... Минулого разу Фонд робив таку операцію у 2009 році. Це була реакція на кризу. Така ініціатива МВФ для України може стати позитивним фактором", – пояснив тоді Шевченко.

До цього часу Міжнародний валютний фонд випускав спеціальні права запозичень всього тричі: у 1970-72 роках – на 9,3 млрд СПЗ, у 1979-1981 роках – на 12,1 млрд СПЗ та у 2009 році – на 161,2 млрд СПЗ.

Останнього разу МВФ додатково здійснив спеціальне разове розміщення на 21,5 млрд СПЗ, яке спрямували країнам, які приєдналися до фонду після 1981 року. Це розміщення торкнулося й України. Таким чином наша держава у 2009 році отримала від МВФ близько 2 млрд дол.

За загальним правилом, 23 серпня СПЗ мають надійти на рахунки Національного банку та автоматично поповнити золотовалютні резерви. Однак в межах цієї емісії МВФ дозволив урядам країн-учасниць самостійно визначати, на що витрачати отримані кошти.

У Національному банку пропонуватимуть, щоб уряд не витрачав усі кошти на фінансування дефіциту бюджету чи виплату боргів, а залишив хоча б частину цієї суми у міжнародних резервах. Однак уряд навряд чи дотримається цих рекомендацій.

Дефіцит бюджету у 2021 році становить 247 млрд грн (майже 10 млрд дол). Фінансувати його планували переважно за допомогою запозичень, однак план із запозичень від початку року не виконується орієнтовно на 100 млрд грн.

Коштів, які Мінфін залучає на внутрішньому ринку не вистачає навіть для того, щоб рефінансувати старі борги, не кажучи вже про фінансування інших видатків бюджету. Як наслідок, на 1 серпня залишок коштів на державній скарбниці знизився до мінімуму за останні 2 роки – 9,88 млрд грн.

До цього додаються ще й рекордні виплати за державним боргом у вересні, коли Україні потрібно буде заплатити зовнішнім кредиторам близько 3 млрд дол. Тож отримання 2,7 млрд дол від МВФ наприкінці серпня буде дуже гарним подарунком швидше не українцям, а уряду.

То транш вже не потрібен?

Основний ризик від отримання 2,7 млрд дол для України полягає у тому, що у влади може зникнути мотивація у подальшому проведенні реформ для отримання коштів в межах кредитної програми stand-by. Більше того, влада може використати цей крок МВФ у своїх політичних цілях.

"Це вже зменшило мотивацію влади у проведенні реформ. І ця демотивація відбувалася не лише в Україні, але й у Єгипті та інших країнах, які співпрацюють з МВФ, але не дуже полюбляють проводити реформи. Зараз вони отримали ці кошти та зрозуміли, що пройдуть рік без проблем", – зазначає інвестиційний банкір Dragon Capital Сергій Фурса.

Для України отримання СПЗ наприкінці серпня зніме з порядку денного гостру потребу у коштах для виплати 3 млрд дол валютних зобов’язань.

"Виглядає так, що з "подарунком" МВФ та поточною ситуацією з бюджетом Україна спокійно проходить найважчі виплати у вересні, та ще і грошей заощадить. Залишається тільки сподіватися, що всі розуміють, що це ніяким чином не скасовує виконання програми stand by. А заощаджені та зароблені кошти у бюджет це чудовий привід зменшити фактичний дефіцит держбюджету, а не витратити на популізм", – вважає заступник голови фінансового комітету Верховної ради Ярослав Железняк.

Та й ситуація на міжнародних ринках капіталу залишається доволі сприятливою для України. Свідченням цього є вдале дорозміщення урядом наприкінці липня євробондів на 500 млн дол, ставки за якими вдалося знизити з 6,87% до 6,3%, попри відсутність співпраці з МВФ.

Однак навіть за такої сприятливої для влади ситуації, "подарунок" від МВФ не знищив мотивацію проводити реформи. Так, напередодні виходу на канікули парламенту ухвалив закон про судову реформу.

Не в останню чергу мотивацією тут слугувала майбутня зустріч президентів України та США наприкінці серпня, вважають експерти. Та й, схоже, що влада розуміє, що успішна співпраця з МВФ їй ще стане у нагоді.

"Надходження коштів МВФ, безумовно, полегшить уряду виплату за піковими валютними боргами. Однак я не думаю, що це позбавить владу стимулу продовжувати співпрацю з фондом. Навпаки, останні сигнали МВФ суттєво підвищують шанси на продовження чинної програми чи початок робити над новою", – вважає Михайло Демків з групи ICU.

Економісти вважають, що навіть без траншів МВФ Україна зможе пройти цей рік без фінансових шоків у вигляді стрімкої девальвації гривні чи ще більшого росту інфляції. Питання лише у ціні: з МВФ зробити це буде набагато дешевше, що зменшить борговий тягар для майбутніх поколінь.

Та й позитивний перегляд чинної програми МВФ полегшить владі процес обговорення нових програм співпраці, які вже точно будуть необхідні Україні у наступні роки, коли ринки будуть набагато менш сприятливими.