Україна дорозмістила єврооблігації на 500 мільйонів доларів 

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Україна 22 липня здійснила прайсинг єврооблігацій на суму 500 млн доларів з дохідністю 6,3% – у квітні на Лондонській фондовій біржі допустили до обігу українські євробонди на суму 1,25 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Цей додатковий випуск збільшив загальну суму в обігу єврооблігацій з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням 21-го травня 2029 року, загальна непогашена сума яких становила 1,25 мільярди доларів.

У Мінфіні зазначають, що довипуск відбувся з дохідністю 6,30% та ціною пропозиції при додатковому розміщенні 103.493%.

Фінальна книга заявок у 1,7 млрд доларів дозволила досягти звуження спредів дохідності на 32,5 б.п. проти початкового орієнтиру дохідності та на 57,5 б.п. проти дохіднісі при первинному розміщенні облігацій у 1,25 мільярдів доларів у квітні.

BNP Paribas and Goldman Sachs International виступили спільними лід-менеджерами транзакції. Розрахунки за довипуском мають відбутися 27-го липня 2021 року.

Залучені кошти будуть використані для фінансування загальних бюджетних призначень.

"Успіх цієї угоди з дорозміщення єврооблігацій, здійсненої протягом одного дня, свідчить про постійну міцну підтримку України з боку міжнародного інвестиційного співтовариства", – коментує міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, сприятливі ринкові умови дозволили Україні поступово виконувати план запозичень на цей рік до того, як на ринку розпочнеться зменшення ділової активності під час сезону відпусток.

"Ми обмежили обсяг угоди, оскільки ми продовжуємо дотримуватись нашої стратегії пріоритизації залучення пільгового фінансування для покриття більшості потреб у зовнішніх запозиченнях", – додав він.

Нагадуємо:

Українські суверенні євробонди вперше розміщені на Лондонській фондовій біржі - 13 травня відбулась віртуальна церемонія допуску до торгів нових 8-річних єврооблігацій України на 1,25 млрд дол.

Україна оголосила про прайсинг нового випуску єврооблігацій на суму 1,25 млрд дол (із погашенням в 2029 році) із дохідністю в 6,875%.

Україна 30 квітня провела розрахунки за новим випуском єврооблігацій на 1,25 млрд дол з погашенням у 2029 році - найбільший попит був зі сторони інвесторів зі Сполученого Королівства, США та країн континентальної Європи

Економічна правда





