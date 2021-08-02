Залишки коштів в скарбниці уряду продовжують зменшуватись

НБУ

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 серпня 2021 року становили 9,88 мільярда гривень, що на 522 мільйони менше, ніж на початок липня.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби.

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на 1 липня становили 10,4 млрд грн. На 1 червня 2021 року залишки коштів на ЄКР становили 23,18, млрд грн, що на 0,11 млрд грн більше в порівнянні з показником на початок травня.

Нагадуємо:

Станом на 1 серпня 2020 року на ЄКР знаходилось 51,69 млрд грн, 1 серпня 2019 року – 48,96 млрд грн, 1 серпня 2018 року – 1,99 млрд грн, 1 серпня 2017 року – 44,07 млрд грн.

Економічна правда