"Укравтодор" отримає 19,3 мільярда кредитних гарантій

Кабінет міністрів виділив "Укравтодору" 19,3 мільярда кредитних гарантій.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

"Це дозволить Укравтодору залучити 19,3 млрд грн на будівництво якісних доріг уже цього року, причому навіть дешевше, ніж зазвичай.

Це була одна з тем під час сьогоднішньої щотижневої зустрічі з колегами з НБУ у рамках Меморандуму про співпрацю", - повідомляє прем’єр.

Нагадуємо:

1 березня почалися будівельні роботи на трьохсот об’єктах соціальної інфраструктури.

Згідно із деталями програми "Велике будівництво", у кожної області має бути узгоджений з Міністерством розвитку громад та територій перелік об’єктів, які область планує побудувати або відремонтувати протягом року.

Окремо області також мають узгодити з Укравтодором перелік доріг, які планують побудувати в рамках Дорожнього фонду.

В пріоритеті — дороги до опорних шкіл та лікарень.

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Економічна правда