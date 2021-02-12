Закон про Бюро економічної безпеки передали на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про Бюро економічної безпеки, який Рада ухвалила 28 січня 2021 року.

Про це повідомляється на сайті Ради.

Документ передбачає, що Бюро економічної безпеки утворять як центральний орган виконавчої влади, на який покладається протидія правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.

"Законом визначаються завдання та повноваження цього органу, контроль за його діяльністю, правовий статус, обов'язки та відповідальність працівників, а також основи співпраці Бюро з іншими установами, підприємствами, організаціями", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до пояснювальної записки, ухвалення закону посилить ефективність правоохоронних органів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави та її економічної безпеки.

Це має зменшити тіньовий бізнес в Україні та збільшити надходження податків та зборів, оптимізувати структури правоохоронних органів, матеріально-технічну базу та скоротити загальну кількість працівників, що протидіють злочинності у сфері фінансів.

Також 9 лютого Разумков підписав закон (проєкт №4090), який встановлює терміни ліквідації податкової міліції у зв'язку зі створенням Бюро економічної безпеки.

"Документом передбачається ліквідація податкової міліції з дня прийняття рішення Кабміном про початок діяльності Бюро економічної безпеки, але не пізніше 6 місяців з дня набрання чинності ЗУ "Про Бюро економічної безпеки України", - додали в Раді.

Обидва закони направлені на підпис президенту.

Нагадаємо:

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт № 3087-д "Про Бюро економічної безпеки", створення правоохоронного органу, який займатиметься кримінальними порушенням у сфері економіки та ліквідує податкову міліцію.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №4090, який встановлює терміни ліквідації податкової міліції.

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