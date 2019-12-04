Уряд схвалив допуск приватних локомотивів на залізницю

Кабінет міністрів прийняв постанову "Про реалізацію пілотного проєкту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування".

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій за підсумками засідання уряду, передає пресслужба міністерства.

Мінінфраструктури визначатиме умови проведення пілотного проекту, ділянки залізничної інфраструктури загального користування та учасників пілотного проекту.

"Допуск приватної тяги до роботи дозволить частково вирішити питання дефіциту тягового рухомого складу "Укрзалізниці" та протестувати функціонування ринку залізничних перевезень в умовах роботи декількох залізничних перевізників", – сказав міністр.

"Також це дозволить відпрацювати технічні і технологічні особливості реалізації доступу до залізничної інфраструктури, дослідити питання організації безпеки руху при експлуатації приватних поїзних формувань на залізничній мережі загального користування", – зазначив Криклій.

За його словами, Мінінфраструктури вже має пропозиції від компаній на участь в пілотному проекті, представники бізнесу висловили готовність закупити необхідний рухомий склад і провести навчання машиністів.

Криклій додав, що крім вирішення проблеми нестачі тягового рухомого складу, участь в пілотному проекті дозволить потенційним майбутнім приватним перевізникам протестувати готовність компаній до відкриття ринку залізничних перевезень.

Очікується, що результати пілотного проєкту будуть враховані при розробці підзаконних актів для імплементації положень нового закону "Про залізничний транспорт України".

За даними Мінінфраструктури, дефіцит магістральних тепловозів і електровозів "Укрзалізниці", яка зараз є монополістом на цьому ринку, призводить до нездатності задоволення потреб у вантажних перевезеннях, що в свою чергу негативно впливає на конкурентоспроможність вітчизняних підприємств, а також на всю економіку України.

Нагадуємо:

В "Укрзалізниці" заявили, що компанія підтримує імплементацію завдань президента Володимира Зеленського та Кабінету міністрів щодо лібералізації ринку тяги, хоча раніше в УЗ всіляко уникали практичної реалізації проекту.

Одним з учасників пілоту може стати Ferrexpo, передає ЦТС.

За оцінками Ferrexpo, для приватної тяги на маршрутах перевезення окатишів в порт Південний компанії знадобиться 10-12 потужних локомотивів.

Раніше в холдингу ДТЕК пропонували реалізувати експеримент з впровадження приватної залізничної тяги на 69-кілометровій ділянці між Запорізькою ТЕС і станцією Тавричеськ.

Для цих цілей компанія вже отримала перший локомотив.

А найбільший приватний залізничний оператор України компанія "Лемтранс" хотіла б реалізувати пілотний проект з використання приватної локомотивної тяги на 250-кілометровій ділянці для перевезень вугілля.

Економічна правда