Зеленський про реформу УЗ: До цього питання перейдемо через місяць

Президент Володимир Зеленський заявив, що реформа Укрзалізниці - поки тільки на папері, до питання трансформації компанії повернуться через місяць - коли карантин закінчиться.

Про це він сказав на прес-конференції.

"З приводу реформи УЗ - це окрема держава. Змінено керівника "Укрзалізниці", там є наглядова рада, у них є, на жаль, поки тільки на папері, повністю реформа УЗ. Чи вірю я в те, що це відбудеться найближчим часом? Ні. Те, що я зараз там бачу - поки що ні", - підкреслив Зеленський.

"Реформа УЗ на папері дуже складна, їм треба дуже багато грошей. У найскладніші для українців часи ми не можемо підвищити ціни на пасажирські перевезення", - додав він.

"УЗ переважно заробляє на вантажних перевезеннях. Зараз через коронавірус дуже багато цього зупинено. Зупинено перш за все експорт, експортно орієнтовані товари. Це показало проблематику, які мають бути замовлення, тут моя позиція - треба перша за все робити державні замовлення для державних підприємств", - заявив президент.

"Поки що реформа на папері, вони скаржаться на коронавірус - і частково це правда. Пан Криклій як міністр інфраструктури відсотків 90% свого часу витрачає на коронавірус, на всі інфраструктурні питання.

Було дуже багато питань щодо інфраструктури через коронавірус, тому я не може питати міністра - "А що там з УЗ?". Я думаю, що через місяць все заспокоїться, коли ми вийдемо з карантину, ми обов'язково перейдемо до питання реформи Укрзалізниці", - підкреслив президент.

Нагадаємо:

Питання консультацій німецькою компанією Deutsche Bahn щодо трансформації "Укрзалізниці" поки ставиться на паузу, а для IPO "Укрзалізниці" (перший публічний продаж акцій - ред.) зараз "точно невдалий час", заявив Криклій.

Економічна правда