Прокуратура против американцев: кому достанется стадион "Черноморец"

Так часто як в ці літні дні одеський стадіон "Чорноморець" в інформаційному просторі давно не згадувався. Напевно з тієї миті, коли новопобудовану арену відкривали до Євро-2012.

З того часу багато що змінилось. Чемпіонат Європи з футболу так і "не доїхав" до Одеси, в країні декілька разів змінювалась влада, а успішний в часи "регіоналів" одеський бізнесмен Леонід Клімов втратив одеський стадіон разом із збанкрутілим "Імексбанком".

Власником банку та стадіону став Фонд гарантування вкладів. З 2018 року Фонд 20 разів намагався продати футбольну арену, але усі спроби виявились марними. Бажаючих обзавестись стадіоном з бізнес-центром, фітнес-центром і готелем в центрі міста було не так багато.

Утім свого покупця "Чорноморець" таки знайшов – в травні стадіон придбала невідома широкому загалу американська компанія Allrise Capital. За 194 млн гривень. Ціна як для такого масштабного об'єкту з розташуванням в центрі міста невелика, але заплатити більше за два роки ніхто так і не наважився.

На цьому можна було б поставити крапку, утім після цього інтрига навколо продажу тільки стала наростати.

Стадіон після конкурсу арештували, потім суд скасував це рішення та знову його арештував, і в підсумку арена опинилась в Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Головну роль тут зіграла прокуратура, представники якої застосували увесь можливий арсенал, щоб зупинити продаж футбольної арени.

Чому так сталось? Хто ще, крім прокурорів, зацікавлений в тому, щоб події так розвивались? Навіщо американцям з російським корінням одеський стадіон, і чим все це може завершитись. Відповіді на ці питання нижче.

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Початок: стадіон з подвійним дном

Більше п'яти років назад НБУ визнав "Імексбанк" неплатоспроможним. Перед цим з банку були виведені найбільш ліквідні активи за допомогою того самого стадіону "Чорноморець".

ЕП уже раніше писала, що 90% балансової вартості банку становили кредити, надані різним компаніям протягом 2011-2014 років. Кінцевим бенефіціаром більшості позичальників був власник банку Леонід Клімов.

Чимала кількість цих позик були забезпечені саме спортивною ареною, і аномально обсяг таких угод, де був заставлений стадіон "Чорноморець", виріс між вереснем-груднем 2014 року. Тобто, якраз перед виведенням банку з ринку.

"Схема" в 4-х цифрах: у 2011 році стадіон забезпечував лише один кредитний договір на 70 млн грн, в 2012 – п'ять договорів на 480 млн грн, у вересні 2014 – до 18 договорів на загальну суму 3,03 млрд грн, а от з грудня 2014 року стадіон уже забезпечував виконання 41 кредитного договору на суму 8,3 млрд грн.

За даними Фонду гарантування, в травні 2017 року "Чорноморець" оцінили трохи менше 1,5 млрд грн.

В ті ж останні місяці 2014 року з банку вивели високоліквідні застави (іпотека, нерухомість, нежитлові будівлі) – через розірвання договорів застави. У подальшому деякі екс-заставодавці та позичальники змінили склад засновників на громадян Молдови (жителів невеликого містечка Басарабяска. – ЕП), та перереєструвалися у інші області України.

Кому стадіон Клімова

Держава в особі фонду хоча і отримала стадіон у власність, контролювати його продовжували структури, пов'язані з Клімовим.

Спочатку балом заправляла компанія, якій в останні дні грудня того ж самого 2014 року стадіон передали в довірче управління. Пізніше, за домовленістю ФГВФО і Федерації футболу, туди увійшла управляюча компанія ФФУ.

Проте, за словами співрозмовника у фонді, це нічого не змінило. "Юридично ФФУ зайшли туди, але фізично – ні. Вони нічого не контролювали і не контролюють", – наголосив він.

Враховуючи це, в Фонді були не проти перекласти всю відповідальність на нового власника стадіону, але зробити це швидко не вдалось.

Що таке стадіон "Чорноморець". Загальна площа нежитлової нерухомості – 80 289 кв м. Включає в себе: ✔ спортивна частину стадіону: чаша стадіону з футбольним полем, VIP-ложі, допоміжні приміщення, місткість – понад 34 000 осіб ✔ бізнес-центр з рестораном загальною площею 10 757 кв м ✔ фітнес-центр загальною площею 4 300 кв м ✔ готель загальною площею 9 817 кв м ✔ підземний паркінг для транспортних засобів Остання повна реконструкція стадіону відбулася 2011 року.

Намагатисяпродати стадіон "Чорноморець" почали 2018 року. Утім два роки торгів через "Прозорро.Продажі" не дали результату.

Останній аукціон тут відбувся 13 травня, і незважаючи на те, що в той день ціна "Чорноморця" із стартових 1,139 млрд грн впала до 228 млн грн, охочих все одно не знайшлось.

Продали арену у підсумку на електронному майданчику американської компанії FFN (First Financial Network). Це відомий американський майданчик, який уже співпрацював раніше з ФГВФО та НБУ в рамках продажу окремих пулів кредитів та заставлених активів.

Ціна – 193,7 млн грн, яку заплатила Allrise Capital, насправді виглядає заниженою на фоні стартової.

"На словах інтерес до стадіону був на рівні 300-400 млн грн. Такі сплески зацікавленості були перед виборами, в тому числі з боку українських бізнесменів. Проте тоді торги зупинялись на вищих рівнях. Чи могли бути зараз інші варіанти? Сумнівно", – ділиться враженнями один з інвестбанкірів.

Крім цього, за його словами, треба враховувати, що у стадіону є проблеми з електрикою, водою та газоном стадіону. "Тільки реконструкція електричної мережі буде коштувати до 50 млн грн", – наголошує він.

"Проте справа не лише в цьому. Інший важливий нюанс – "коріння Клімова", його зв'язки з одеською владою, правоохоронцями та судами і бізнесменами, які вкладали в окремі об'єкти стадіону", – додає співрозмовник.

Усюдисущі прокурори

Якби там не було, але отримати арену у власність Allrise Capital не судилось.

6 серпня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення передати стадіон в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Перед цим сталась низка подій, які показали, що "особливу увагу" цій справі приділяють органи прокуратури.

Так, одразу після проведення торгів і перемоги Allrise Capital представники Офісу Генерального прокурора та СБУ почали активно відновлювати та порушувати кримінальні провадження, які заблокували процес передачі стадіону новому власнику.

Епізод перший. Ще в березні 2014 року була порушена справа щодо розкрадання коштів рефінансування, наданих Нацбанком "Імексбанку", яку вів одеський підрозділ СБУ. В подальшому провадження то закривалося, то поновлювалося. Останній раз його поновлювали влітку 2018 року.

Після проведення торгів ця справа знову "ожила". Опираючись на неї, прокурор прокуратури Києва подав клопотання про арешт стадіону. Наступного дня Шевченківський районний суд Києва одразу задовольнив клопотання, незважаючи на те, що це суперечить законодавству.

Закон "Про банки і банківську діяльність" забороняє арештовувати майно, що належить неплатоспроможному банку. "Не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, банку, щодо якого прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку".

Рішення суду на час заблокувало підписання договору купівлі-продажу між банком та Allrise Capital. Однак через місяць Фонд гарантування оскаржив рішення в апеляції, арешт скасували і договір підписали.

Епізод другий. Після підписання договору, через декілька днів, за ініціативи київської прокуратури порушується нова справа. В фокусі – передача банком стадіону в управління компанії ТОВ "ФФУ Івент" та надання його в оренду.

Управляє відповідна компанія стадіоном уже два роки, але цей епізод зацікавив прокурорів саме зараз.

Епізод третій. У той же період, 23 липня, була порушена ще одна справа – за фактом "занизької ціни" продажу стадіону. За даними ЕП, вона була ініційована за заявою президента футбольного клубу "Олімпік" Владислава Гельзіна.

В заяві на адресу заступника Генпрокурора, з якою ЕП вдалось ознайомитись, він наводить окремі цитати з публікації у виданні "Апостроф" і закликає правоохоронців розпочати досудове розслідування. Перед цим Гельзін неодноразово публічно заявляв, що збирається викупити стадіон "Чорноморець" та готовий об'єднатись з одеським ФК "Чорноморець", яким володіє Леонід Клімов.

"Ми чекаємо від фонду, який викупив стадіон (Allrise Capital. – ЕП) , поки вони його зареєструють… Сподіваюся, скоро вони закінчать і ми укладемо контракт, за яким станемо власниками стадіону.

Паралельно ми запитали думки у президента "Чорноморця" Леоніда Клімова, чи не проти він сісти за стіл переговорів щодо злиття або продажу (футбольного клубу "Чорноморець". – ЕП). Він відповів, що готовий сісти за стіл переговорів", – заявляв раніше президент донецького "Олімпіка" в ефірі програми "Великий футбол".

Готовність купити стадіон він підтвердив і після того як Фонд гарантування офіційно оголосив про підписання угоди з Allrise Capital.

Довідка ЕП. Володимир Гельзін – бізнесмен, політик, футболіст. У 1998-2001 роках – віце-президент футбольного клубу "Металург" (Донецьк). У 2010-2014 роках був депутатом Донецької облради, до 2014 року був членом Партії регіонів. Відповідно до реєстру YouControl, Гельзін – засновник та бенефіціар низки компаній, які займаються роздрібною торгівлею продуктів, напоїв та тютюнових виробів (ТОВ "Легіон 2015", Київ), вирощуванням овочів та фруктів, орендою с/г машин (ТОВ "Баришівський тепличний комбінат") та багатьох інших. З 2001 року президент благодійного фонду "Фонд розвитку футболу в Донецькій області "Олімпік". До подій на сході Україні клуб базувався у Донецьку, після 2014 року – у Києві, останнім часом домашні матчі проводить на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Із 2014 року "Олімпік" виступає в елітному дивізіоні українського футболу.

Згадане – третє провадження – стало відправною точкою для передачі стадіону АРМА і блокування подальшої передачі його новим власникам.

Все відбувалось за класичним сценарієм: прокуратура звернулась до суду з клопотанням про арешт стадіону, суд на наступного дня (31 липня, – ЕП) його задовільнив, і в той же день реєстратор в Рівненській області вносить запис про арешт в Державний реєстр речових прав.

Все це було зроблено з блискавичною швидкістю, в п'ятницю, перед вихідними. Більше того, в процесі був задіяний рівненський реєстратор, до якого фізично треба було доїхати з необхідними документами.

Незабаром, за клопотанням прокуратури суд передав стадіон Нацагентству з розшуку та управління активами. За законом ухвала не підлягає оскарженню і АРМА може в будь-який момент без згоди власника продати стадіон.

ЕП звернулась до генпрокуратури з питаннями, але на момент публікації матеріалу відповіді редакція ще не отримала.

Хто такі Allrise Capital

Allrise Capital Inc. – американська інвестиційна компанія з Каліфорнії, якій лише чотири роки.

Спеціалізується на інвестиціях у нерухомість та девелоперських проєктах на західному узбережжі США і на ринках Східної Європи. А також – на інвестиціях у банківські та корпоративні кредитні інструменти.

На офіційному сайті вказано, що її головним виконавчим директором є Руслан Зінуров, який має досвід роботи у банках J.P. Morgan Chase та Barclays, а головним операційним директором – Михайло Трубчик, раніше працював у Summit State Bank та J.P. Morgan Chase. Перший – іммігрант з Росії, другий – з Білорусі.

джерело: Allrise Capital

Також раніше ЗМІ повідомляли, що основним власником компанії є Володимир Євсєєв. У прес-офісі Allrise Capital в Україні ЕП підтвердили, що Євсєєв – один з акціонерів компанії.

"Він (Євсєєв – ЕП.) родом із Росії, але живе і розвиває бізнес у Сполучених Штатах вже більше 10 років", – відповіли ЕП в компанії.

При цьому в інтерв’ю liga.net уже згадуваний Руслан Зінуров, говорячи про початковий капітал, заявив, що "у бенефіціарів є довгий і успішний досвід інвестиційної діяльності на ринках США і світу".

Стадіон "Чорноморець" – одна з найбільших, але не перша інвестиція Allrise Capital в Україні. За даними ЕП, наразі компанія веде переговори і вивчає можливості придбання низки інших активів в Україні у секторі нерухомості, NPL (непрацюючі кредити. – ЕП), готельному і аграрному бізнесах.

Після офіційного оголошення про купівлю CEO компанії Руслан Зінуров заявив, що їхнє головне завдання – "зробити стадіон спортивним об’єктом світового рівня для футбольних уболівальників та мешканців Одеського регіону". За його словами, компанія планує інвестувати у покращення інфраструктури стадіону, в тому числі комунікацій, а вихід на прибутковість очікується протягом 5 років.

У прес-офісі компанії ЕП розповіли, що заробляти планують від експлуатації комерційних приміщень готелю, бізнесу і фітнес-центру, а також проведення матчів і продажі квитків, оренди приміщень, культурних і розважальних подій. Також там запевнили, що стадіон братиме участь у соціальних проєктах Одеси й України.

Опитані ЕП експерти в галузі нерухомості схиляються до думки, що компанія може використовувати об'єкт в тому числі для грального бізнесу. На це наштовхує наявність у комплексі готелю площею 9 827 квадратних метрів. Як відомо, закон про легалізацію грального бізнесу дозволяє розміщувати казино в готелях.

"Казино і гральний бізнес? Швидше за все, цього не буде. Інвестиція у стадіон – це бізнес з урахуванням соціальної відповідальності, адже стадіон для людей і про людей", – заявили ЕП у прес-офісі Allrise Capital.

Загалом в компанії кажуть, що ухвалили рішення про покупку стадіону після консультацій з FFN та з огляду на "привабливу потенційну ціну". Проте обізнаний співрозмовник ЕП з футбольної сфери стверджує, що з пропозицією про купівлю стадіону на них виходив уже згадуваний Владислав Гельзін, і він у підсумку хотів стати власником.

Натомість, співрозмовники, які представляють інтереси Allrise Capital, кажуть, що з Гельзіним власники не спілкувались.

Що буде з ФК "Чорноморець"

ЕП також поцікавилась в Allrise Capital , яка доля тепер чекає на футбольний клуб "Чорноморець", який проводить свої домашні матчі на однойменному стадіоні.

"Футбольний клуб "Чорноморець" – це легендарна частина історії Одеси, це життя і душа одеситів. Ми зацікавлені в тому, щоб у клуба була можливість проводити домашні матчі на стадіоні "Чорноморець", – відповіли в Allrise Capital.

Водночас на питання, чи планується купівля клубу слідом за стадіоном, у прес-офісі зазначили, що "це логічний бізнес-процес, коли стадіон і клуб перебувають в одного власника і мають єдину стратегію розвитку".

"Зараз ми не підтверджуємо, але і не спростовуємо наші наміри купити футбольний клуб "Чорноморець", – підкреслили у компанії.

Пізніше вони додали, що у разі досягнення домовленості з теперішнім власником клубу Леонідом Клімовим щодо передачі команди готові у подальшому фінансувати утримання і розвиток клубу.

Чи повернуть стадіон Allrise Capital

Як далі будуть розвиватись події, передбачити важко. Як уже зазначалось, передача стадіону Нацагентству з розшуку та управління активами не підлягає оскарженню і АРМА може в будь-який момент без згоди власника продати стадіон.

В подібній ситуації, наприклад, уже була французська група Auchan Retail International, яка втратила в Одесі ділянку площею близько 27 га, на якій планувала побудувати ритейл-парк Les Vignes. Об'єкт так само продала АРМА після накладення сумнівного арешту.

Разом з тим, за інформацією ЕП, компанія оскаржує повторний арешт стадіону судах. Перше засідання відбулось 21 серпня. Наступне відбудеться через тиждень.