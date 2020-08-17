Новий власник стадіону "Чорноморець" розповів, як планує розвивати об’єкт 

Американська компанія Allrise Capital - новий власник стадіону "Чорноморець" - заявила, що зобов’язується зберегти стадіон як об’єкт спортивної інфраструктури України, заробляти планують, зокрема, від проведення матчів, продажу квитків та організації подій.

Про це заявили у прес-офісі компанії в Україні у відповідь на запит ЕП.

"Такі спортивні об'єкти заробляють від проведення матчів, продажу квитків, оренди приміщень, культурних і розважальних подій. Стадіон також братиме участь в соціальних проєктах Одеси і України", - заявили представники компанії.

Зазначимо, що комплекс будівель та споруд, які купила Allrise Capital, окрім самої футбольної арени, включає зокрема і готель загальною площею 9 817 квадратних метрів.

З огляду на легалізацію грального бізнесу в Україні, у ЗМІ поширювалась інформація, що комплекс могли купити для переобладнання готелю під казино. Але у компанії цю версію не підтверджують.

"Казино і гральний бізнес? Швидше за все, цього не буде - ми завжди враховуємо соціальну складову своєї діяльності і як наш бізнес впливає на життя людей", - заявили у відповідь на питання ЕП.

В Allrise Capital також підтвердили, що 100% акцій компанії належать Володимиру Євсєєву. У компанії додали, що він живе і працює у США після еміграції з РФ.

У прес-офісі американського інвестора також розповіли про плани компанії щодо футбольного клубу "Чорноморець", який проводить свої домашні матчі на однойменному стадіоні.

"Футбольний клуб "Чорноморець" - це легендарна частина історії Одеси, це життя і душа одеситів. Ми це розуміємо і не можемо ось так взяти і викинути історію Одеси на вулицю.

Ми ведемо перемовини з керівництвом клубу. І поки вони тривають, клуб, звичайно ж, буде приймати домашні матчі на стадіоні "Чорноморець", - пояснили в Allrise Capital.

У компанії підкреслили, що у разі досягнення домовленості з теперішнім власником клубу Леонідом Клімовим щодо передачі команди, готові у подальшому фінансувати належне утримання і розвиток клубу.

"Компанія попередньо оцінює такі додаткові інвестиції в близько 10 млн доларів на початковій стадії розвитку з перспективою подальшого збільшення".

За словами прес-служби, уже ведуться переговори щодо залучення таких провідних світових консультантів у галузі спорту, як Deloitte Sports Advisory, Revolution Sports та 451 FC.

ЕП готує матеріал про процес продажу стадіону та його нового власника, який вийде найближчим часом.

Нагадаємо:

16 липня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підписав угоду купівлі-продажу одеського стадіону "Чорноморець". Покупцем стала компанія ALLRISE CAPITAL зі Сполучених Штатів Америки.

Новий власник одеського стадіону "Чорноморець" - американська інвестиційна компанія "Allrise Capital Inc." - планує інвестувати в стадіон 10 млн доларів, вихід на прибутковість очікують протягом 5 років.

Олексій Павлиш, ЕП