Фонд гарантування вкладів оскаржить арешт вже проданого стадіону "Чорноморець"

Фонд гарантування вкладів оскаржить у судах накладання арешту на актив збанкрутілого "Імексбанку" - стадіон Чорноморець. Нещодавно Фонд з 21-го разу продав стадіон американській компанії за 193 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба установи.

Після продажу компанія та "Імексбанк" розпочали підготовку до укладення договору купівлі-продажу. Однак, 11 червня суддя Шевченківського районного суду м. Києва наклав арешт на стадіон.

У Фонді зазначають, що законодавство забороняє накладення арешту на майно, що належить неплатоспроможному банку.

"Водночас найбільш дивним у діях слідчого судді є той факт, що саме він раніше вже скасовував арешт на інші активи "Імексбанку". При цьому арешт стадіону неодноразово було визнано незаконним ухвалами Київського апеляційного суду", - зазначають у Фонді.

Фонд гарантування вкладів розпочав підготовку відповідних скарг. Ухвалу слідчого судді було оскаржено до апеляційного суду, а також банком було подано клопотання про скасування арешту майна до Шевченківського районного суду міста Києва. Апеляційну скаргу до розгляду призначено на 2 липня у Київському апеляційному суді, а клопотання про скасування арешту – на 3 липня.







