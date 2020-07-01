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Фонд гарантування вкладів оскаржить арешт вже проданого стадіону "Чорноморець"

Середа, 1 липня 2020, 16:46
 

Фонд гарантування вкладів оскаржить у судах накладання арешту на актив збанкрутілого "Імексбанку" - стадіон Чорноморець. Нещодавно Фонд з 21-го разу продав стадіон американській компанії за 193 мільйона гривень.  

Про це повідомляє пресслужба установи.

Після продажу компанія та "Імексбанк" розпочали підготовку до укладення договору купівлі-продажу. Однак, 11 червня суддя Шевченківського районного суду м. Києва наклав арешт на стадіон.

У Фонді зазначають, що законодавство забороняє накладення арешту на майно, що належить неплатоспроможному банку.

"Водночас найбільш дивним у діях слідчого судді є той факт, що саме він раніше вже скасовував арешт на інші активи "Імексбанку". При цьому арешт стадіону неодноразово було визнано незаконним ухвалами Київського апеляційного суду", - зазначають у Фонді.

Фонд гарантування вкладів розпочав підготовку відповідних скарг. Ухвалу слідчого судді було оскаржено до апеляційного суду, а також банком було подано клопотання про скасування арешту майна до Шевченківського районного суду міста Києва.  Апеляційну скаргу до розгляду призначено на 2 липня у Київському апеляційному суді, а клопотання про скасування арешту – на 3 липня.




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ФГВФО Імексбанк

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