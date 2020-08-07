Новий власник планує інвестувати у стадіон "Чорноморець" 10 мільйонів доларів

Новий власник одеського стадіону "Чорноморець" - американська інвестиційна компанія "Allrise Capital Inc." - планує інвестувати в стадіон 10 млн доларів, вихід на прибутковість очікують протягом 5 років.

Про це повідомляє прес-офіс компанії в Україні.

"Наше завдання - зробити стадіон спортивним об'єктом світового рівня для футбольних уболівальників та мешканців Одеського регіону. Ми залучаємо провідних європейських фахівців в галузі управління спортивними аренами, щоб впровадити кращі системи якості та безпеки для уболівальників і відвідувачів комплексу.

Allrise Capital планує інвестувати в розвиток технічної інфраструктури арени і зробити стадіон доступним для проведення не тільки спортивних, а й інших соціально важливих заходів в регіоні. Вихід на прибутковість очікується протягом 5 років", - заявив CEO "Allrise Capital Inc." Руслан Зінуров.

За його словами, рішення про придбання стадіону було прийнято після консультацій з провідними світовими спортивними експертами та ретельного аналізу інвестиційної привабливості комплексу, як об'єкта спортивної інфраструктури.

"Ми хочемо реалізувати кейс успішної і прибуткової іноземної інвестиції в спортивну індустрію України", - додав Зінуров.

При цьому, компанія має намір надати можливість ФК "Чорноморець" проводити на стадіоні домашні матчі.

"Компанія "Allrise Capital Inc.", стаючи власником футбольної арени у м. Одеса, розуміє свою соціальну відповідальність та важливість розвитку футболу в Україні та на Одещині, необхідність створення системи підготовки гравців, залучення дітей та юнацтва, організації належних умов для професійного зростання", - додали у прес-службі.

"Американська інвестиційна компанія "Allrise Capital Inc." (Ірвайн, штат Каліфорнія, США) спеціалізується на інвестиціях у нерухомість та девелоперських проектах на західному узбережжі США (бюджет понад 500 млн доларів) та на ринках Східної Європи, венчурних прямих інвестиціях, а також інвестиціях в банківські та корпоративні кредитні інструменти.

Засновники компанії та топ-менеджмент є вихідцями з країн СНД та громадянами США", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

16 липня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підписав угоду купівлі-продажу одеського стадіону "Чорноморець". Покупцем стала компанія ALLRISE CAPITAL зі Сполучених Штатів Америки.

Економічна правда