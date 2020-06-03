Законопроєкт про гральний бізнес схвалили до другого читання – нардеп

Профільний комітет ВР схвалив до другого читання законопроєкт про гральний бізнес №2285-д.

Про це повідомив у Facebook нардеп від "Голосу" і перший заступник голви комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Кажуть, що 21 з моїх колег по Комітету щойно схвалили до другого читання законопроєкт про гральний бізнес №2285-д.

Ми з Галиною Васильченко залишили засідання через процедуру розгляду. В залі буде гаряче", - написав Железняк.

Перед цим Васильченко повідомила у Facebook, що вона разом із Железняком покинули засідання комітету через процедуру розгляду правок.

Вона також опублікувала правки до проєкту закону, на яких наполягав "Голос":

Гральні автомати можуть бути тільки в 5-ти зіркових готелях. Зараз у законопроекті і далі є 3 та 4 зіркові;

Має бути обмежена кількість гральних автоматів в країні з врахуванням чисельності населення. Ця норма була прийнята в 1 читанні, але вона зникла до 2 читання;

Зникла норма, яка не дозволяє розміщувати гральні автомати (навіть у готелях) ближче, ніж 500 м до дошкільних закладів освіти, шкіл, дитячих розважальних центрів. Хоч це положення було прийняте в 1 читанні;

Гральні автомати якщо і розміщувати, то тільки в самих приміщеннях готелів, а не на "території готелів", як йдеться в законопроєкті. Адже таке трактування дає багато можливостей для зловживань.

Нагадаємо:

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на цьому тижні не варто очікувати голосування у другому читанні за законопроєкт №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

До законопроєкту №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" надійшло майже 3,5 тисячі поправок, профільний комітет розпочав їх розгляд 3 червня.

16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

Пропонується дозволити розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок.

Згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України.

Законопроєктом передбачається і регулювання "класичних" лотерей.

На думку голови виконкому Національної ради реформ Міхеїла Саакашвілі, у Верховній Раді намагаються провести корумпований закон щодо легалізації грального бізнесу. За його словами, президент та прем'єр-міністр погоджуються з ним.

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"Грають вони — виграють вони". Хто стоїть за законопроєктами про гральний бізнес

У квітні цього року парламент ухвалив закон для боротьби з "правочним спамом" - "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури".

Найбільша кількість правок - понад 16 тисяч - була внесена до так званого банківського законопроєкту, який унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Економічна правда