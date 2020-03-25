НБУ: "Кредитні канікули" — це не прощення боргів

Заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що пільговий режим обслуговування кредитів ("кредитні канікули") - це не прощення боргів, а відтермінування сплати боргу для позичальників, чий фінансовий стан погіршився.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Банки продовжують нараховувати відсотки за користування кредитами. Адже паралельно банки нараховують відсотки за депозитами і сплачують їх. Тобто, поки діє карантин, відсотки нараховуються, але сплатити ви їх можете після завершення карантину.

Про пільговий режим потрібно домовлятись з банком. І робити це потрібно дистанційно. Для цього потрібно надати підтвердження втрати роботи, суттєвого зниження доходів чи припинення роботи бізнесу", - додали в Нацбанку.

"Банківська система працює у звичайному режимі. Є доступ до всіх рахунків - фізичних осіб, населення, бізнесу... Мережі відділень банків працюють. Найбільші роздрібні банки - такі, як Ощадбанк і Приватбанк - хоча і закрили невелику кількість відділень, але близько 75% філіальної мережі банків працюють і всі послуги доступні", - заявила також Рожкова.

"Опорні" відділення банків працюють. Призупинена робота лише відділень у закритих через карантин будівлях, та тих, які майже не мають клієнтів", - додала вона.

За словами заступниці голови НБУ, банкомати достатньо поповнені готівкою, проблем з роботою немає, а ліквідності достатньо.