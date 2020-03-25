НБУ: "Кредитні канікули" — це не прощення боргів
Заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що пільговий режим обслуговування кредитів ("кредитні канікули") - це не прощення боргів, а відтермінування сплати боргу для позичальників, чий фінансовий стан погіршився.
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
"Банки продовжують нараховувати відсотки за користування кредитами. Адже паралельно банки нараховують відсотки за депозитами і сплачують їх. Тобто, поки діє карантин, відсотки нараховуються, але сплатити ви їх можете після завершення карантину.
Про пільговий режим потрібно домовлятись з банком. І робити це потрібно дистанційно. Для цього потрібно надати підтвердження втрати роботи, суттєвого зниження доходів чи припинення роботи бізнесу", - додали в Нацбанку.
"Банківська система працює у звичайному режимі. Є доступ до всіх рахунків - фізичних осіб, населення, бізнесу... Мережі відділень банків працюють. Найбільші роздрібні банки - такі, як Ощадбанк і Приватбанк - хоча і закрили невелику кількість відділень, але близько 75% філіальної мережі банків працюють і всі послуги доступні", - заявила також Рожкова.
"Опорні" відділення банків працюють. Призупинена робота лише відділень у закритих через карантин будівлях, та тих, які майже не мають клієнтів", - додала вона.
За словами заступниці голови НБУ, банкомати достатньо поповнені готівкою, проблем з роботою немає, а ліквідності достатньо.
Крім цього, Нацбанк просить банки переорієнтувати свій колекшн в цей період - замість вимоги погасити борг банки повинні цікавитись фінансовим станом клієнта.
Нагадаємо:
Раніше заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова повідомила про наміри НБУ затвердити рекомендаційні принципи "кредитних канікул" для бізнесу.
Рожкова зазначила, що один із законів вже передбачає пряму заборону банкам та фінансовим установам, що займаються кредитуванням, застосовувати штрафи та пені, підвищувати відсоткову ставку на період карантину.
За її словами, Нацбанк лише деталізує ці правила для банків на період пільгового режиму для бізнесу. Принципи "кредитних кредитів" для населення та бізнесу будуть схожими.
Після завершення карантину банки разом із бізнесом вирішуватимуть, як реструктуризувати частку кредиту.
Економічна правда
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