НБУ: Банківська система в Україні надліквідна, відтіку депозитів немає

Національний банк не фіксує змін у депозитних портфелях банків та зазначає, що ліквідність банків складає 200 мільярдів гривень у національній валюті та 9 мільярдів доларів у іноземній.

Про це повідомило правління НБУ під час брифінгу щодо рішень з монетарної політики.

"Наразі ми не бачимо жодних змін у депозитному портфелі банків, у разі якщо такий процес почнеться ми будемо підтримувати банки ліквідністю у межах наших інструментів", - заявив голова правління НБУ Яків Смолій.

"На сьогодні банківська система надліквідна: ліквідність банків складає 200 мільярдів гривень у національній валюті та 9 мільярдів доларів. Це цілком достатньо, щоб задовольнити попит, щодо зняття депозитів, якщо він буде", - наголосив заступник голови НБУ Олег Чурій.

Нагадуємо:

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 10% річних із 13 березня 2020 року.

Хоча поширення коронавірусу у світі поки не мало суттєвого впливу на економічне зростання та інфляцію в Україні, у квітні, найвірогідніше, Нацбанку доведеться переглянути макропрогнози.

Як заявляв заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован, прибуток банківської системи України за 11 місяців склав 59 мільярдів гривень проти 19,9 мільярдів в 2018 році, жоден банк не збанкрутував, капітал і ліквідність банків на найвищому рівні.

Економічна правда