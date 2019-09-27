"Кешбеком" по бізнесу, або Диявол криється в деталях українських законопроектів

Уже на следующей неделе президент может подписать законопроекты 1053-1 и 1073, которые были приняты Верховной Радой якобы с целью вывести бизнес из тени и создать здоровую конкуренцию, а на самом деле - для борьбы с бизнесом.

Я уверен, что законы в таком виде убьют десятки тысяч предпринимателей.

На первый взгляд, к закону о введению всеобщих кассовых аппаратов 1053-1 вопрос быть не должно.

Учёта движения средств бизнеса хочет добиться каждое государство. Но дьявол, как всегда, в деталях. О них позже.

Сейчас напишу о законе 1073. Согласно ему, любой потребитель может заявить в налоговую о "неправильном" чеке. Если будет доказано, что чек неправильный, потребитель получит товар, купленный по этому чеку, бесплатно.

При этом "неправильный" – значит, что нет в публичной базе налоговой.

Нет ограничений на количество заявлений, нет ответственности для заявителя, нет ответственности налоговой (правильный или неправильный чек они решают по своему усмотрению).

Зато есть потенциальный штраф для бизнеса в 250% и всегда, по каждой жалобе 100% проблемы с внеплановой проверкой для предпринимателя.

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Почему-то большинство бизнесов молчит. Видимо, думают, что их это не коснётся. Мы в Rozetka категорически не поддерживаем этот закон. О чем я публично высказался. После чего утром, в день голосования, "экономист" и один из главных "помощников" бизнеса Илья Несходовский, разместил статью, о "поддельных" чеках Rozetka.

Этот материал активно разгонялся по информационному пространству и использовался для того, чтобы убедить депутатов в необходимости принятия закона.

Проблема состоит в том, что поддельные в этой ситуации не чеки Rozetka, а факты в статье.

Rozetka выдала чеки, которые кто-то "не пустил" или удалил из публичной базы налоговой.

Вот уже 2 недели с даты публикации "чернухи" мы общаемся с налоговой, с НБУ и еще с ворохом госорганизаций, чтобы выяснить, почему чеки есть во внутренней базе и нет во внешней. И вы думаете, нам дали ответ?

Зато на нас продолжают выливать помои. Мы готовимся к остановке бизнеса и людям с бегающими глазками и потными ручками в магазинах-офисах сразу после вступления закона в силу.

Пока порция грязи досталась только Rozetka. Потому что я не побоялся заявить о своей позиции.

Но скоро проверки будут у всех, к кому захотят прийти. Поэтому я призываю бизнес не молчать. Чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно просранные годы.