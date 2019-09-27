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"Кешбеком" по бізнесу, або Диявол криється в деталях українських законопроектів

"Кешбеком" по бізнесу, або Диявол криється в деталях українських законопроектів

Українська податкова система не готова до втілення в життя законопроекту про "кешбек". Відповідальність за це ляже на плечі бізнесу. (рос)
П'ятниця, 27 вересня 2019, 18:11
Владислав Чечьоткін
власник Rozetka.ua

Уже на следующей неделе президент может подписать законопроекты 1053-1 и 1073, которые были приняты Верховной Радой якобы с целью вывести бизнес из тени и создать здоровую конкуренцию, а на самом деле - для борьбы с бизнесом.

Я уверен, что законы в таком виде убьют десятки тысяч предпринимателей.

На первый взгляд, к закону о введению всеобщих кассовых аппаратов 1053-1 вопрос быть не должно.

Учёта движения средств бизнеса хочет добиться каждое государство. Но дьявол, как всегда, в деталях. О них позже.

Сейчас напишу о законе 1073. Согласно ему, любой  потребитель может заявить в налоговую о "неправильном" чеке. Если будет доказано, что чек неправильный, потребитель получит товар, купленный по этому чеку, бесплатно.

При этом "неправильный" – значит, что нет в публичной базе налоговой.

Нет ограничений на количество заявлений, нет ответственности для заявителя, нет ответственности налоговой (правильный или неправильный чек они решают по своему усмотрению).

Зато есть потенциальный штраф для бизнеса в 250%  и всегда, по каждой жалобе 100% проблемы с внеплановой проверкой для предпринимателя.

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Почему-то большинство бизнесов молчит. Видимо, думают, что их это не коснётся. Мы в Rozetka категорически не поддерживаем этот закон. О чем я публично высказался. После чего утром, в день голосования, "экономист" и один из главных "помощников" бизнеса Илья Несходовский, разместил статью, о "поддельных" чеках Rozetka.

Этот материал активно разгонялся по информационному пространству и использовался для того, чтобы убедить депутатов в необходимости принятия закона.
Проблема состоит в том, что поддельные в этой ситуации не чеки Rozetka, а факты в статье.

Rozetka выдала чеки, которые кто-то "не пустил" или удалил из публичной базы налоговой.

Вот уже 2 недели с даты публикации "чернухи" мы общаемся с налоговой, с НБУ и еще с ворохом госорганизаций, чтобы выяснить, почему чеки есть во внутренней базе и нет во внешней. И вы думаете, нам дали ответ?

Зато на нас продолжают выливать помои. Мы готовимся к остановке бизнеса и людям с бегающими глазками и потными ручками в магазинах-офисах сразу после вступления закона в силу.

Пока порция грязи досталась только Rozetka. Потому что я не побоялся заявить о своей позиции.

Но скоро проверки будут у всех, к кому захотят прийти. Поэтому я призываю бизнес не молчать. Чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно просранные годы.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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