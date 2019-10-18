Зеленський підписав закони про кешбек та касові апарати

Президент Володимир Зеленський підписав закони України № 128-ІХ та № 129-ІХ якими запровадив програмні касові апарати та механізм кешбеку споживачу в разі порушень вимог РРО.



Про це повідомляє офіційний сайт президента.



Повідомляється, що закони спрямовані на захист легального бізнесу від недобросовісної конкуренції, виведення з тіньового обігу частки готівкових розрахунків, "сірого" товару, покращення ефективності податкового адміністрування та державного контролю за розрахунковими операціями.



З новим законом запроваджуються програмні реєстратори розрахункових операцій як альтернативи класичним касовим апаратам.



Як зазначено, функцію програмного РРО зможе виконувати будь-який пристрій (комп’ютер, планшет, смартфон), на який встановлено відповідне програмне забезпечення.



Повідомляється, що програма буде доступна безкоштовно, а а реєстрація програмного РРО здійснюватиметься через електронний кабінет



Щоб стимулювати споживачів отримувати чеки, законами пропонується запровадити з 1 жовтня 2020 року так званий механізм кешбеку, що передбачає можливість здійснення компенсації покупцеві 100% вартості придбаних товарів за рахунок частини штрафних санкцій за порушення вимог щодо РРО, застосованих за його скаргою.



Крім того, з 1 січня 2021 року підвищується з 1,5 млн грн до 2,5 млн грн максимальний поріг річного доходу фізичної особи – підприємця на спрощеній системі оподаткування, який може відноситися до II групи платників єдиного податку.



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