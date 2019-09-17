Секонд-хенди і блошині ринки зобов'яжуть переходити на касові апарати – законопроект

Фізичні особи, які торгують уживаними товарами, змушені будуть використовувати касові апарати.

Про це йдеться в проекті закону 1053-1 про застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО), який Рада ухвалила в першому читанні.

Згаданий проект закону внесли депутати від "Слуги народу" Олексій Леонов та Дар'я Володіна. Проте документ розроблявся в тому числі командою Міністерства фінансів.

Законопроект вносить зміни до переліку осіб, які повинні застосовувати РРО ("касові апарати" — ЕП).

Зокрема, норма, яка стосується "уживаних товарів" — це зміни до статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,

громадського харчування та послуг".

В статті 9 закону зазначається, в яких випадках можна не використовувати РРО та/або програмні РРО. У свою чергу, законопроект 1053-1 розширює список виключень для цієї статті, додавши туди "уживані товари".

Повний текст саме цієї норми в проекті прописаний так:

"Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій, та розрахункові книжки не застосовуються:



9) при здійсненні фізичними особами торгівлі продуктовими або промисловими товарами (крім технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту; лікарських засобів, виробів медичного призначення; ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння; уживаних товарів) за готівкові кошти на ринках".

Із тексту незрозуміло, на кого саме ця норма буде розповсюджуватись, але коло продавців уживаних товарів доволі велике.

В ДФС на уточнюючі запитання ЕП не відповіли. В прес-службі Міністерства фінансів заявили, що зможуть відповісти після засідання Комітету Верховної

ради з питань фінансів, податків та митної політики, на якому планується розглянути пакет "податкових" законопроектів.

Нагадаємо:

10 вересня народні депутати проголосували за пакет законів про використання касових апаратів (РРО) у торгівлі - для фізосіб-підприємців з оборотом до 1 мільйона гривень на рік встановлюється перехідний період до 2021 року.

З 1 січня 2021 року ФОПи на єдиному податку 2-4 груп будуть зобов'язані використовувати РРО або ПРРО - ці правила, як і раніше, будуть стосуватися суб'єктів господарювання в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, які розраховуються в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням електронних платіжних засобів, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг).

Економічна правда