У "Спецтехноекспорті" відкидають звинувачення СБУ у зловживаннях

У "Спецтехноекспорті" наголошують, що будь-які заяви СБУ про зловживання посадових осіб держпідприємства є надуманими і маніпулятивними та такими, що підривають ділову репутацію спецекспортера та його співробітників на міжнародних ринках.

Про це йдеться у відкритому листі ДП "Спецтехноекспорт" в.о. голови СБУ Івану Баканову.

"Спецтехноекспорт" нагадує, що уклав держконтракт з Державною прикордонною службою на поставку Підвісної системи раннього виявлення.

На підприємстві підкреслюють, що "Спецтехноекспорт" "є лише визначеним законодавством посередником та не є розпорядником публічних коштів".

"Наше підприємство не визначає наявність чи відсутність потреби у закупівлі тієї чи іншої продукції, потреба встановлюється замовником або вищим органом його управління. ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" не формує державне оборонне замовлення та не контролює його виконання", - йдеться у листі.

"Будь-які "зловживання" посадовими особами ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" виключені – систему поставлено, оплату перераховано компанії-виробнику у США на підставі безвідкличного акредитиву після пред’явлення ним документів, які підтверджують поставку.

Систему було введено в експлуатацію та прийнято Держприкордонслужбою. Крім того, під час візиту до м. Маріуполь у кінці 2016 року, сенатори США Джон Маккейн, Ліндсі Грем та Емі Клобучар особисто відвідали місце встановлення системи", - підкреслюють в "Спецтехноекспорті".

Підприємство зазначає, що підвісна система експлуатується Держприкордонслужбою, а американський виробник відкрив в Україні сервісний центр, який здійснює обслуговування та підтримку роботи системи.

"Тому, будь-які заяви та публічні звинувачення про "зловживання" є надуманими та маніпулятивними, такими що підривають ділову репутацію спецекспортера та його співробітників на міжнародних ринках. Протягом останніх днів до нас звертаються безліч партнерів. Вони стурбовані наявністю таких незрозумілих звинувачень, які, до того ж, були викривлені та по-різному інтерпретовані у ЗМІ", - йдеться у відкритому листі.

У "Спецтехноекспорті" заявляють, що з оприлюдненої СБУ інформації "залишається незрозумілим, у яких "масштабних зловживаннях" було "викрито" посадових осіб та яким чином держпідприємство могло організувати поставку оборонної продукції без визначеної уповноваженими на це державними органами потреби".

Нагадаємо:

22 липня у службових приміщеннях Кабінету Міністрів, Держприкордослужби, Державної фіскальної служби та "Спецтехноекспорта" пройшли обшуки.

Обшуки проводили через виявлені факти заволодіння майже 6,8 мільйонами доларів у оборонній сфері при укладанні іноземною компанією контракту з одним із підприємств "Укроборонпрому" з постачання Держприкордонслужбі підвісної системи раннього виявлення.

У результаті в СБУ повідомили про викриття посадових осіб "Спецтехноекспорту" на масштабних зловживаннях, унаслідок яких завдано збитки держбюджету на суму майже 6,8 мільйона доларів.

У компанії заявили, що заволодіння "Спецтехноекспортом" 6,8 мільйона доларів, оплаченими американській компанії за поставлене обладнання, є неможливим, оскільки підприємство є уповноваженим державою спецекспортером і не є розпорядником публічних коштів, а поставку обладнання здійснювало на виконання постанови уряду.

Економічна правда