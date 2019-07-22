СБУ проводить обшуки у Кабміні, ДПС, ДФС і "Спецтехноекспорті"
Співробітники Служби безпеки проводять обшуки у приміщеннях Кабінету Міністрів, Державної прикордонної служби та Державної фіскальної служби, а також у держпідприємстві "Спецтехноекспорт".
Про це повідомляє прес-служба СБУ на своєму сайті.
Як зазначили у повідомленні, СБУ виявила факти заволодіння майже 6,7 мільйонами доларів у оборонній сфері при укладанні іноземною компанією зовнішньоекономічного контракту з одним із підприємств "Укроборонпрому" з постачання Державній прикордонній службі підвісної системи раннього виявлення.
Слідчі дії, що тривають наразі, спрямовані на вилучення оригіналів документів та інших речей і предметів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, зазначили у Службі безпеки.
Нагадаємо:
12 липня ДБР проводило обшуки у Державній фіскальній службі. Слідчі дії пов’язані з вилученням документів, пов’язаних із підписанням мирової угоди між компанією "Філіп Морріс" та Україною.
19 липня обшуки тривали в офісі інвестгрупи ICU - у рамках справи "Роттердам+".
21 липня СБУ приходила з обшуками на "АрселорМіттал".
Економічна правда
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