Всі розділи
Укр / Рус

СБУ проводить обшуки у Кабміні, ДПС, ДФС і "Спецтехноекспорті"

Понеділок, 22 липня 2019, 13:59

Співробітники Служби безпеки проводять обшуки у приміщеннях Кабінету Міністрів, Державної прикордонної служби та Державної фіскальної служби, а також у держпідприємстві "Спецтехноекспорт".

Про це повідомляє прес-служба СБУ на своєму сайті.

Як зазначили у повідомленні, СБУ виявила факти заволодіння майже 6,7 мільйонами доларів у оборонній сфері при укладанні іноземною компанією зовнішньоекономічного контракту з одним із підприємств "Укроборонпрому" з постачання Державній прикордонній службі підвісної системи раннього виявлення.

Слідчі дії, що тривають наразі, спрямовані на вилучення оригіналів документів та інших речей і предметів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, зазначили у Службі безпеки.

Нагадаємо:

12 липня ДБР проводило обшуки у Державній фіскальній службі. Слідчі дії пов’язані з вилученням документів, пов’язаних із підписанням мирової угоди між компанією "Філіп Морріс" та Україною. 

19 липня обшуки тривали в офісі інвестгрупи ICU - у рамках справи "Роттердам+".

21 липня СБУ приходила з обшуками на "АрселорМіттал".

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

СБУ Кабмін ДПС ДФС компанії

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ситуація з "АрселорМіттал" сигналізує про перезрілу реформу правоохоронних органів - ЄБА 22 липня 2019, 14:32
"АрселорМіттал": СБУ заморозила проект на 150 мільйонів доларів 21 липня 2019, 15:23
СБУ приходила з обшуками на "АрселорМіттал" 21 липня 2019, 10:29
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!