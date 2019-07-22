СБУ проводить обшуки у Кабміні, ДПС, ДФС і "Спецтехноекспорті"

Співробітники Служби безпеки проводять обшуки у приміщеннях Кабінету Міністрів, Державної прикордонної служби та Державної фіскальної служби, а також у держпідприємстві "Спецтехноекспорт".

Про це повідомляє прес-служба СБУ на своєму сайті.

Як зазначили у повідомленні, СБУ виявила факти заволодіння майже 6,7 мільйонами доларів у оборонній сфері при укладанні іноземною компанією зовнішньоекономічного контракту з одним із підприємств "Укроборонпрому" з постачання Державній прикордонній службі підвісної системи раннього виявлення.

Слідчі дії, що тривають наразі, спрямовані на вилучення оригіналів документів та інших речей і предметів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, зазначили у Службі безпеки.

Нагадаємо:

12 липня ДБР проводило обшуки у Державній фіскальній службі. Слідчі дії пов’язані з вилученням документів, пов’язаних із підписанням мирової угоди між компанією "Філіп Морріс" та Україною.

19 липня обшуки тривали в офісі інвестгрупи ICU - у рамках справи "Роттердам+".

21 липня СБУ приходила з обшуками на "АрселорМіттал".

Економічна правда