Кабмин одобрил проект бюджета на 2025 год ко второму чтению: его обновили

Кабинет министров Украины одобрил ко второму чтению в Верховной Раде проект государственного бюджета на 2025 год.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, на нужды обороны планируется выделить 2,2 трлн грн. Эти средства украинских налогоплательщиков будут направлены на закупку нового оружия, дронов и военной техники.

Ко второму чтению чиновники увеличили расходы в проекте бюджета на 50 миллиардов грн:

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Образование: дополнительно предлагается выделить 24 млрд грн, из которых 12 млрд предназначено на доплаты учителям, еще 12 млрд - на инвестиционные проекты в сфере образования.

дополнительно предлагается выделить 24 млрд грн, из которых 12 млрд предназначено на доплаты учителям, еще 12 млрд - на инвестиционные проекты в сфере образования. Медицина: предлагают дополнительное финансирование на 6,3 млрд грн.

предлагают дополнительное финансирование на 6,3 млрд грн. Поддержка ветеранов: дополнительные 5 млрд грн предлагают направить на поддержку ветеранов.

Также в 2025 году Дорожный фонд финансироваться не будет, однако на ремонт дорог, важных для обороны и экономики, выделяют 12,6 млрд грн.

Кроме этого, правительство предусмотрело полное финансирование программы "еВідновлення".

Напомним:

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