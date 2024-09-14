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Уряд планує зменшити соціальні видатки на 50 мільярдів у 2025 році

Субота, 14 вересня 2024, 13:04 - Володимир Тунік-Фриз

Бюджет на 2025 рік передбачає скорочення соціальних видатків на 50 млрд грн до 420,6 млрд грн. 

Про це йдеться у аналізі проєкту державного бюджету на 2025 рік від ЕП.

Більшість коштів, передбачених за соціальним напрямком, уряд витратить на дотацію Пенсійному фонду – 280,2 млрд грн.

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Друга найбільша стаття цих видатків – програма соцзахисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини. На неї у 2025 році планують витратити 80,8 млрд грн.

На виплату житлових субсидій у 2025 році планують витратити 42,32 млрд грн. Їх отримають 2,8 мільйона домогосподарств.

Скорочення видатків на соцзахист може бути пов'язане з тим, що у 2024 році на цю сферу заклали дещо більше коштів, ніж фактично витратять.Тому у законопроєкті про зміни до держбюджету на цей рік передбачене скорочення деяких соціальних видатків.

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Нагадаємо:

Уряд пізно ввечері 13 вересня схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік.

Економічна правда

бюджет соцвиплати фінанси
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