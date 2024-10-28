Комітет Ради рекомендував схвалити бюджет 2025 року у першому читанні

Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді прийняти у першому читанні Бюджет 2025 року і проєкт Бюджетних висновків.

Про це повідомляє Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа.

Зазначається, що серед ключових змін, які комітет пропонує Уряду внести в проєкт державного бюджету є спрямування усіх джерел наповнення Дорожнього фонду (це 43,2 млрд в 2025 році) на першочергові потреби насамперед потреби національної безпеки та оборони, виділення щонайменше 2 млрд на гуманітарне розмінування.

За словами депутата Ярослава Железняка, у комітеті підтримали збільшення зарплат прокурорам на 37%.

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