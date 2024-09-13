Уряд схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік

Доходи у 2025 році очікуються на рівні 2 трлн, видатки бюджету плануються на рівні 3,6 трлн.

Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що пріоритет цього бюджету — це оборона та безпека України.

"Всі внутрішні ресурси знову будемо направляти на ці цілі. Видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн. Буде більше грошей на українську зброю, техніку, дрони.", – сказав прем’єр-міністр.

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За його словами, другий пріоритет — це фінансування захищених статей бюджету.

"Понад 400 млрд виділяємо на соціальний захист. Пенсії будуть проіндексовані, а субсидії будуть виплачуватися всім, хто цього потребує. 211 млрд буде направлено на охорону здоровʼя та майже 170 млрд на освіту.", – зазначив Шмигаль.

Він також додав, що третій пріоритет — підтримка регіонів та бізнесу. Продовжиться допомога місцевим бюджетам за рахунок дотацій та субвенцій. Передбачені кошти на програми пільгового кредитування та гранти для підприємців. Також буде продовжена програма гуманітарного розмінування та програма єОселя.

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Зазначається, що новацією цього бюджету стане реалізація нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, що зробить капітальні видатки більш прозорими та ефективними. Зокрема, пріоритетом буде відновлення, енергетичні проєкти та реалізація нової ветеранської політики.

Головний фінансовий документ країни на 2025-й рік направлений на те, аби Україна вистояла та перемогла. Дякую всім, хто бореться заради цього.

Економічна правда.