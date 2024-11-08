Кабмин защитил менее 1% сети "Киевстара" от отключений

В объекты "Киевстара", которые не подлежат отключению, попало менее 1% сети компании, а "Vodafone Украина" предоставила на рассмотрение НЦУ перечень, который не охватывает тысячи базовых станций.

Об этом сообщили компании в комментарии "Интерфакс-Украина".

1 ноября Кабмин добавил критически важные объекты операторов связи в перечень, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение в течение военного положения и шести месяцев после него.

"Согласно постановлению правительства, для "Киевстар" количество таких площадок составляет до 40, что составляет менее 1% всей сети", - сообщила пресс-служба "Киевстар".

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Согласно постановлению Кабмина, список технических средств электронных коммуникаций и/или сооружений электронных коммуникационных сетей, которые не могут отключаться от электроэнергии, формирует НЦУ.

В то же время, в случае согласия НЦУ увеличить количество объектов в списке, к бесперебойному электроснабжению могут быть подключены только те из них, которые имеют отдельный кабельный ввод, отметили в пресс-службе оператора.

"Однако, техническая возможность построения такого ввода существует не для всех объектов сети, что может повлиять на практическую реализацию этой инициативы", - заявили в "Киевстар".

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В случае длительных блэкаутов "Киевстар" будет обеспечивать непрерывную связь в течение не менее трех суток для всех критически важных узлов сети и для более 2 тысяч объектов для функционирования экономики и системы безопасности страны.

В компании второго по величине оператора мобильной связи "Vodafone Украина" в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" сообщили, что "предоставили на рассмотрение НЦУ перечень узловых объектов, которые в первую очередь нуждаются в стабильном энергоснабжении".

"Перечень не охватывает тысячи базовых станций по всей стране, энергонезависимость которых мы продолжаем обеспечивать собственными силами. Ожидается финальное согласование на государственном и местных уровнях", - уточнили в пресс-службе "Vodafone Украина".

В то же время компания обеспечила генераторами, которые могут работать 72 часа и даже до двух недель 100% корсети.

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Напомним:

Кабинет министров добавил в перечень, к которым не будут применять отключение света до 1 июня 2025 года, объекты Сил безопасности и обороны и мобильных операторов.

Верховная Рада провалила голосование за законопроект №11431, который предусматривал штрафы за отсутствие бесперебойной связи при отключениях света.

В июле 2024 года Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) обновил требования делать базовые станции мобильных операторов в условиях военного положения.

Vodafone Украина оценивал новые требования обеспечения альтернативного питания станций связи от Госспецсвязи как "довольно сложные".

Киевстар, Vodafone и lifecell сообщали, что обеспечить 100% автономность мобильной связи и интернета в течение 10 часов во время отключений электроснабжения крайне сложно, даже при максимальных усилиях.