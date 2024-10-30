Рада не підтримала штрафи для операторів за відсутність зв'язку під час відключень

Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №11431, який передбачав штрафи за відсутність безперебійного зв'язку при відключеннях світла.

Про це повідомив заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

Як пише Железняк, за основу законопроєкту проголосували лише 199 народних депутатів. На повторному голосуванні норма теж не набрала необхідну кількість голосів (лише 206), тому вважається відхиленим.

За його словами, законопроєкт передбачав штрафи для мобільних операторів за те, що вони не забезпечили безперебійний звʼязок при відключеннях світла.

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Нагадаємо:

У липні 2024 року Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) оновив вимоги робити базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану.

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Vodafone Україна оцінює нові вимоги забезпечення альтернативного живлення станцій зв'язку від Держспецзв'язку як "доволі складні".

Київстар, Vodafone та lifecell повідомляють, що забезпечити 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень електропостачання вкрай складно, навіть за максимальних зусиль.