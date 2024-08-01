Мобільні оператори пояснили, чому вкрай складно забезпечити автономності мереж без світла

Київстар, Vodafone та lifecell повідомляють, що забезпечити 100% автономність мобільного зв’язку та інтернету протягом 10 годин під час відключень електропостачання вкрай складно, навіть за максимальних зусиль.

Про це йдеться у спільній заяві мобільних операторів, яка є у розпорядженні ЕП.

Зазначається, що оператори продовжують працювати над підвищенням енергостійкості своїх мереж, однак це потребує значних ресурсів та часу.

Нещодавно Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) зобов'язав операторів забезпечити повну автономність зв'язку протягом 10 годин під час відключень світла.

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Виконання вимог щодо 10-годинної автономності мобільного зв'язку під час блекаутів залежить від ситуації в енергетиці. Графіки відключень ускладнюють роботу обладнання, а для дотримання вимог необхідно перебудувати інфраструктуру та узгодити дії з енергетиками.

Для цього потрібно забезпечити безперебійне постачання електроенергії для заряджання резервного обладнання. Це вимагає дозволів на збільшення потужності електропостачання, оскільки зростання кількості акумуляторів створює додаткове навантаження на енергосистему.

Аби забезпечити заряджання акумуляторів, які будуть живити базові станції мобільних операторів протягом 10 годин у випадку знеструмлення, знадобиться потужність близько 2,8 ГВт-год електроенергії на добу.

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Виконання вимог НЦУ ускладнюють ще кілька факторів: нестача персоналу для обслуговування резервного обладнання, неможливість встановлення генераторів на дахах будівель, відсутність необхідних акумуляторів та генераторів в Україні, складні процедури розширення орендованих площ, а також нестабільна ситуація в енергетиці.

Через часті відключення електроенергії та перевантаження мережі під час блекаутів, якість мобільного зв'язку і інтернету погіршується, що унеможливлює дотримання необхідних стандартів.

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Нагадаємо:

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) оновив вимоги робити базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану.

Тепер мобільні оператори мають забезпечити доступність мобільного зв’язку під час відключень електроенергії протягом 10 год, замість 4 год як було раніше.

Vodafone Україна оцінює нові вимоги забезпечення альтернативного живлення станцій зв'язку від Держспецзв'язку як "доволі складні".

Економічна правда