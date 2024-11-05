Кабмін заборонив відключати електроенергію мобільним операторам і військовим
Вівторок, 5 листопада 2024, 19:15 -
Кабінет міністрів додав до переліку, до яких не застосовуватимуть відключення світла до 1 червня 2025 року, обʼєкти Сил безпеки й оборони та мобільних операторів.
Про це йдеться в урядовій постанові №1260.
В оновленому переліку критично важливих обʼєктів, яким забезпечуватимуть пріоритетне електропостачання, є наступні:
- обʼєкти Сил безпеки і сил оборони, які керують військовими формуваннями;
- технічні засоби електронних комунікацій та споруди електронних комунікаційних мереж за переліками.
Пріоритетне електропостачання також зберегли для тих обʼєктів, які були в переліку раніше. Йдеться про:
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- обʼєкти критичної інфраструктури, які є в Реєстрі обʼєктів критичної інфраструктури, з приєднаною потужністю не менше за 100 кВт;
- населені пункти, які розташовані в 20-кілометровій зоні вздовж держкордону з Республікою Білорусь і РФ.
Нагадаємо:
Частині прифронтової території України не вимикатимуть світло через важку гуманітарну ситуацію і загрозу життю.
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