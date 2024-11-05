Кабмін заборонив відключати електроенергію мобільним операторам і військовим

Кабінет міністрів додав до переліку, до яких не застосовуватимуть відключення світла до 1 червня 2025 року, обʼєкти Сил безпеки й оборони та мобільних операторів.

Про це йдеться в урядовій постанові №1260.

В оновленому переліку критично важливих обʼєктів, яким забезпечуватимуть пріоритетне електропостачання, є наступні:

обʼєкти Сил безпеки і сил оборони, які керують військовими формуваннями;

технічні засоби електронних комунікацій та споруди електронних комунікаційних мереж за переліками.

Пріоритетне електропостачання також зберегли для тих обʼєктів, які були в переліку раніше. Йдеться про:

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обʼєкти критичної інфраструктури, які є в Реєстрі обʼєктів критичної інфраструктури, з приєднаною потужністю не менше за 100 кВт;

населені пункти, які розташовані в 20-кілометровій зоні вздовж держкордону з Республікою Білорусь і РФ.

Нагадаємо:

Частині прифронтової території України не вимикатимуть світло через важку гуманітарну ситуацію і загрозу життю.