Vodafone про нові вимоги безперебійного живлення мереж зв'язку: вони доволі складні

Vodafone Україна оцінює нові вимоги забезпечення альтернативного живлення станцій зв'язку від Держспецзв'язку як "доволі складні".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми отримали розпорядження (згідно з яким оператори мобільного зв'язку мають забезпечити джерелами альтернативного живлення 60% базових станцій до 1 жовтня та 100% до 1 лютого 2025 року), зараз вивчаємо детально й оцінюємо наші можливості. Уже зараз можна сказати, що вимоги, поставлені перед операторами, доволі складні", - повідомили у пресслужбі мобільного оператора.

У компанії зазначили, що продовжують робити все можливе для підвищення енергоефективності своєї мережі та забезпечення зв'язком якомога більшої кількості українців.

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У 2024 році компанія збільшила вдвічі обсяг інвестицій у закупівлю акумуляторів, генераторів, палива та супутнього обладнання, повідомили в компанії.

Крім того, протягом останніх двох років проводиться встановлення батарей нового, літій-ферумного типу (LiFeРO4). Як пояснили в компанії, такі батареї набагато краще пристосовані до важких умов експлуатації під час частих і тривалих вимкнень електропостачання і здатні забезпечувати в 13 разів більше циклів зарядки.

"У 2024 році Vodafone вже встановив і запланував до монтажу 83,4 тис. одиниць (20850 48V по 100 А*год) таких батарей. Це в 1,5 раза більше ємності, ніж було на мережі на початок року. Загальні інвестиції компанії в енергостійкість мережі у 2022-2024 роках перевищать 674 млн грн", - повідомили у пресслужбі ПрАТ "ВФ Україна".

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Нагадаємо:

Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) оновив вимоги робити базових станцій мобільних операторів в умовах воєнного стану.

Тепер мобільні оператори мають забезпечити доступність мобільного зв’язку під час відключень електроенергії протягом 10 год, замість 4 год як було раніше.

Економічна правда.