Зимой Украине грозят до 20 часов без света в сутки: названы два условия – Politico

При условии холодной зимы и атак по атомным станциям, Украина может столкнуться с отключениями до 20 часов в сутки.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на мнение энергоэкспертов.

Каждая зима во время войны в Украине была тяжелой, но следующий сезон наступит после многих месяцев российских воздушных ударов по энергоинфраструктуре.

Только в конце августа Россия выпустила более 200 ракет и дронов по объектам энергетики, завершив кампанию, которая сократила мощность производства электроэнергии в Украине более чем на 9 ГВт, по словам Геннадия Рябцева, главного научного сотрудника Национального института стратегических исследований Украины и эксперта по энергетическому рынку. Это потеря восьми электростанций и более 800 объектов теплоснабжения.

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"Самый реалистичный сценарий", с которым страна столкнется этой зимой, по словам Рябцева, включает ограничение "поставок электроэнергии для промышленности и домохозяйств на 8-14 часов в день".

В условиях сильного похолодания и новых ударов по атомной системе электроснабжения, Украина может столкнуться с отключениями света до 20 часов в сутки, говорит Александр Харченко, руководитель Центра исследований энергетической отрасли и советник правительства Украины по вопросам энергетики.

Это означает отсутствие тепла в домах, остановку критически важных для войны заводов и выезд украинцев за границу в поисках убежища.

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"Я очень волнуюсь", - сказала Виктория Гриб, независимый украинский депутат, которая возглавляет подкомитет парламента по вопросам энергетической безопасности. "Ситуация действительно критическая, и я надеюсь, что международные партнеры окажут нам помощь как можно скорее".

Это оценка, которую разделяют союзники Украины, пока Киев обращается к ним с призывом о немедленной помощи.

"Мы ожидаем очень суровую зиму", - сказал один высокопоставленный чиновник из Соединенных Штатов, которому была предоставлена анонимность для открытого разговора. "Люди будут погибать в своих домах, потому что Россия разрушает энергетическую инфраструктуру."

Напомним:

Ранее, член наблюдательного совета "Центрэнерго" прогнозировал, что отключения света начнутся уже на этой неделе, но в самой компании назвали такой прогноз "личным мнением", которое не совпадает с позицией "Центрэнерго".

По состоянию на 1 ноября, оснований для введения графиков ограничения потребления для населения нет, говорят в "Укрэнерго".