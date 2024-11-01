Украина может пройти зиму без плановых отключений света: в ДТЭК назвали условия

Украинцы могут пройти зиму без плановых отключений света, если объекты энергетики удастся защитить от обстрелов.

Об этом в комментарии Telegraf рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

На вопрос, когда ждать возвращения графиков света, он ответил, что к ним энергетики могут и не вернутся.

"Я не могу сказать (когда ждать возвращения графиков - ЭП), потому что, если ситуация будет такая, как сейчас, то, в принципе, мы к графикам и не вернемся", - отметил Сахарук.

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Это касается и зимы: если удастся защитить энергообъекты, то холодные месяцы смогут пройти со светом.

"Можем так пройти. Если мы сможем эффективно защитить, с точки зрения противовоздушной обороны, наши объекты, такие как генерация, передача. Это, конечно, такая очень важная компонента для того, чтобы пройти зиму без отключений", - рассказал исполнительный директор ДТЭК.

Напомним:

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Почасовые графики отключения электроэнергии могут начаться уже со следующей недели из-за ощутимого снижения температуры.

В "Центрэнерго" отмечают, что определение графиков аварийных отключений - это исключительная компетенция НЭК "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" пока не видят оснований для введения графиков ограничения потребления для населения.